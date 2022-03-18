Мошенник выманил у жительницы Актобе более миллиона тенге

ШЫМКЕНТ. 18 МАРТА - В Казахстане ликвидирована преступная группировка, занимавшаяся распространением порнографии через интернет, сообщил заместитель начальника департамента полиции города Шымкента Арман Бейсенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Polisia.kz , в ходе мониторинга социальных сетей в июле прошлого года оперативники выявили порностудию, которая транслировала в режиме онлайн.

В течение полугода проводили все необходимые розыскные мероприятия и вышли на жителей городов Алматы, Нур-Султана и Шымкента, среди которых пятеро граждан Кыргызстана и шестеро - Казахстана. Их задержание мы производили на съемных квартирах в трех мегаполисах. Всего на сегодняшний день судом взяты под стражу 11 человек", - рассказал Арман Бейсенбаев.

По его словам, у них изъяты деньги в сумме около 44 тысяч долларов США, две Toyota Camry-70 и один Lexus GX 460.





В данное время в отношении подозреваемых проводится досудебное расследование пока по двум статьям УК РК: "Организация и руководство организованной преступной группой" и "Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних или их привлечение для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера".

Сообщается, что организовал и руководил этой преступной группой гражданин Кыргызстана, у него и его сограждан при обыске полицейские также изъяли наркотики.

Каждый член ОПГ выполнял свою роль. Установлено, что действовали более 10 веб-порностудий, оборудованных на съемных квартирах. Работали там порядка свыше 50 девушек, среди которых две несовершеннолетние. Многие из них употребляют наркотики. Аудиторию этой веб-порностудии составляли в основном иностранные граждане, которые оплачивали услуги валютой. Хочу заметить, что это первый случай выявления порностудии в Казахстане, работавшей в режиме реального времени. Нами сегодня не исключается вероятность того, что эта организованная преступная группа имеет транснациональный характер. Сейчас досудебное расследование продолжается", - заключил Бейсенбаев.