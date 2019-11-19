Алматы. 18 ноября. Kazakhstan Today - Мошенника с поддельным удостоверением Антикоррупционной службы задержали в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Алматы 16 ноября текущего года, в ходе проверки информации об использовании поддельного служебного удостоверения сотрудника Антикоррупционной службы, в Алматы, по улице Толе би, дом 50-54, задержан житель Алматинской области Кутелов Бакыт Майлыкулы, 1987 года рождения, сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.

Поддельный документ офицера по особо важным делам на вымышленные анкетные данные "Абиш Бахтияр" с фотографией задержанного изъят.

Указанный гражданин находился в международном розыске, объявленном департаментом полиции по Алматинской области, по подозрению в мошенничестве с мерой пресечения в виде содержания под стражей. Задержанный Кутелов передан сотрудникам ДП по Алматинской области", - уточнили в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства