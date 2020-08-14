Мошенница предлагала алматинцам работу в нефтяной компании: полиция ищет потерпевших

Алматы. 13 августа. Kazakhstan Today - Полицейские Ауэзовского района Алматы задержали женщину, которая обманным путем завладела крупными денежными средствами граждан, передает Kazakhstan Today.

35-летняя С., ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности, промышляла мошенничеством в отношении доверчивых жителей города. В середине июля текущего года она, находясь на пересечении проспекта Абая, угол улицы Саина, подходила к доверчивым гражданам с вопросами, не нуждаются ли они в работе. Женщина воспользовалась карантином и тем фактором, что некоторые граждане сейчас свободны от работы и, возможно, ищут временную подработку. Гражданка С. - хороший психолог, она быстро заводила с потерпевшими беседу и заверяла их, что может оказать помощь в трудоустройстве в нефтяную компанию, с привлекательной заработной платой. За свои услуги брала с граждан вознаграждение, но в последующем - ни денег, ни работы они не получали. В настоящее время по указанным эпизодам в наше подразделение обратились с заявлением два человека", - сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района Алишер Турсынбетов.

Полицейские не исключают, что подозреваемая могла совершить противоправные действия на территории и других районов города.

В случае других эпизодов обмана, просим обращаться в полицию по следующим номерам: 8-701-852-60-94, 8-707-515-47-35", - говорится в сообщении .

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