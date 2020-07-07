Мошенница выманила у жительницы Туркестанской области 8 млн тенге

Туркестан. 6 июля. Kazakhstan Today - Полицейские Туркестанской области задержали интернет-мошенницу, которая выманила у женщины 8 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте полиции Туркестанской области, в Созакский отдел полиции обратилась местная жительница. По ее словам, она в социальных сетях познакомилась с женщиной, которая обещала вылечить ее по телефону. В результате женщина в течение двух месяцев выманила у потерпевшей 8 млн тенге.

Со слов подозреваемой, она в социальных сетях разместила объявление, что лечит на расстоянии по телефону сердечно-сосудистые заболевания и болезни почек. На ее хитрую уловку попалась жительница Туркестанской области. Потерпевшая связалась с аферисткой по телефону. За каждый сеанс она отправляла на счет мошенницы 500 тыс., 800 тыс. тенге. Таким образом обманным путем подозреваемая выманила у потерпевшей 8 млн тенге. Деньги потратила на свои нужды", - рассказали в полиции.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК (Мошенничество).

На раскрытие преступления была нацелена группа оперативных работников криминальной полиции из областного департамента. В течение месяца оперативники скрупулезно изучали произошедшее, чтобы выйти на след вероятного подозреваемого лица. В результате в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастна жительница Акмолинской области.

Проводится досудебное расследование. Полицейские проверяют причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.

Полицейские Туркестанской области предупреждают граждан быть бдительными и не доверять малознакомым людям.

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