Мужчина пытался продать нелегальную военную машину в Атырау

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АТЫРАУ. 27 АПРЕЛЯ - В Атырау 35-летний мужчина пытался продать нелегальную бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Атырауской области изъяли военную машину, принадлежащую гражданину 1986 года рождения, информирует Polisia.kz

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 386 УК РК. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В полиции напомнили, что с 25 апреля в области проводится акция по приобретению у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ для профилактики преступлений, совершаемых с применением огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, в целях обеспечения общественной безопасности.

Государство установило вознаграждение до 100 месячных расчетных показателей за каждое добровольно сданное гражданами оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.



