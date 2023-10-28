Мужчину до смерти избили на улице в Шымкенте: подозреваемый задержан Дополнено
Злоумышленник наносил удары ногами по голове
Шымкент. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Мужчину до смерти избили возле рестобара GQ style на проспекте Тауке хана в Шымкенте.
Подозреваемый в жестоком преступлении напал на 54-летнего мужчину 26 октября около 18.00. Злоумышленник наносил удары ногами по голове, сообщает Otyrar.kz.
На место прибыла скорая, однако медики не смогли помочь пострадавшему. От полученных травм он скончался.
Ведется поиск подозреваемого в убийстве.
Дополнено, 27.10.2023, 12.05
Подозреваемого в убийстве мужчины задержали в Шымкенте.
Следственно-оперативная группа установила личность погибшего. Им оказался местный житель, 1969 г.р. Установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого от удара в область головы потерпевший скончался", - сообщает Polisia.kz.
Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". 42-летний подозреваемый арестован. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте из-за ревности до смерти избили горожанина.
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