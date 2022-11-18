Мужчину убили в одной из гостиниц Уральска

Уральск. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 16 ноября, в 8.10 в дежурную часть Абайского ОП поступило сообщение об убийстве мужчины в одной из гостиниц города.

На месте полиция обнаружила в одном из номеров гостиницы тело 35-летнего мужчины. В номере также находилась 28-летняя гражданка, которая дала признательные показания в совершении особо тяжкого преступления, сообщает Polisia.kz

С подозреваемой проведена проверка и уточнение показаний на месте. По факту убийства начато досудебное расследование.

Подозреваемая водворена в ИВС.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на полноту сбора материала. По результатам комплекса судебных экспертиз по делу будет принято законное процессуальное решение", - рассказали в полиции.