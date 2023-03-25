МВД РК: пресечена деятельность транснациональной преступной группы
Фото: polisia.kz
Алматы. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом по противодействию наркопреступности МВД РК пресечена деятельность транснациональной преступной группы из числа граждан Казахстана и ближнего зарубежья, наладивших поставку прекурсоров в страну для производства синтетических наркотиков в промышленных масштабах, сообщает Polisia.kz.
Оперативниками проводились специальные мероприятия по установлению каналов поставки прекурсоров, которые предназначались для использования при изготовлении синтетических наркотиков в условиях подпольной лаборатории. Для определения роли каждого фигуранта и причастности иных лиц на протяжении всего маршрута "специальный груз" отслеживался, в том числе с применением воздушной разведки", - проинформировали в полиции.
В октябре прошлого года на начальном этапе специальной операции, а также в марте текущего года за пределами страны задержаны трое иностранных граждан, причастных к контрабанде прекурсоров. На завершающем этапе операции 21 марта в Алматы задержаны остальные фигуранты по данному делу.
Ими оказались двое граждан ближнего зарубежья и один гражданин Казахстана, у которых изъяты мефедрон с различными весами, поддельное удостоверение сотрудника полиции иностранного государства, зип-пакеты, электронные весы, патроны автомата Калашникова калибра 7,62 мм. В ходе обыска складских помещений сотрудниками МВД и департамента полиции города Алматы изъяты прекурсоры, применяемые при изготовлении синтетических наркотиков, а также две единицы реакторов - специального лабораторного оборудования для изготовления синтетических наркотиков. Общий объем изъятых прекурсоров составил 72,7 тонны. Таким образом, не допущено изготовление 8 тонн синтетических наркотиков. Это 8 млн разовых доз", - сообщили в МВД.
В настоящее время проводятся следственные действия. МВД продолжает работу по пресечению использования прекурсоров до стадии производства синтетических наркотиков.