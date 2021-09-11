На 15 млн тенге обманул мошенник жителей Кентау

КЕНТАУ. 10 СЕНТЯБРЯ - В Туркестанской области полицейские задержали афериста, обманувшего граждан на 15 миллионов тенге, обещая квартиры, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В дежурную часть отделения полиции Кентау с заявлением о мошенничестве обратился один из жителей города. Как рассказал потерпевший, малознакомый человек обещал ему приобрести квартиру в Шымкенте. Потерпевший отдал 2,5 миллиона тенге, но обещанного жилья так и не дождался, сообщает Polisia.kz

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК "Мошенничество".

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение суток установили подозреваемого. Им оказался житель Туркестана, безработный, ранее причастный к аналогичным фактам мошенничества.

Следствием установлено, что подозреваемый с целью "легкой наживы" вошел в доверие к жителю Кентау и под предлогом помощи в приобретении квартиры завладел крупной суммой денег.

Также выяснилось, что подозреваемый путем мошенничества выманил деньги у 13 местных жителей, обещая им помочь приобрести жилье. Всего же аферист нанес материальный ущерб потерпевшим на сумму около 15 миллионов тенге. В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.

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