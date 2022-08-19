На 17 лет осужден житель Туркестанской области за жестокое убийство жены

Трагедия произошла 28 апреля 2022 года. По материалам дела, мужчина совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Причиной тому послужили события 5-летней давности, сообщает Otyrar.kz.
Установлено судом: 28 апреля 2022 года М., распивая спиртное у себя дома, вспомнив измену жены 5-летней давности, в порыве ревности и ярости начал избивать ее обеими руками и ногами в присутствии малолетних детей. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте", - сообщили в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Туркестанской области.
Вина подсудимого полностью доказана материалами уголовного дела: заключениями судебно-медицинской экспертизы, показаниями потерпевших и свидетелей. Подсудимый вину свою признал, в содеянном раскаялся.
Приговором суда М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2, пункт 5, статьи 99 УК, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - сообщили в суде.
Приговор не вступил в законную силу.