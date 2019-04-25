На два месяца арестовали водителя автобуса, который попал в смертельное ДТП в Кордае

Фото: rus.azattyq.org

Тараз. 24 апреля. Kazakhstan Today - Жамбылские полицейские арестовали водителя автобуса, который попал в ДТП в Кордае. 44-летнего мужчину подозревают в том, что он не справился с управлением и допустил опрокидывание, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК .

В салоне автобуса находились 49 пассажиров, погибли 11 человек. Все обстоятельства происшествия еще расследуют. Но точно известно, что автобус опрокинулся из-за другой аварии.

За несколько минут до этого на дороге столкнулись "Тойота" и грузовой "Мерседес". На месте погибла 30-летняя женщина. Водители еще не успели выставить знаки, когда в них едва не влетел рейсовый автобус. Но в последний момент шофёр вывернул руль, и машина опрокинулась в кювет. При этом уточняется, что дождя на тот момент не было, видимость была стопроцентная и подозреваемый мог избежать трагедии. Он тоже получил травмы, но состояние его здоровья не вызывает опасения. А вот другие девять пассажиров злополучного рейса остаются под наблюдением врачей.

Водителя автобуса арестовали пока на два месяца. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Его сменщик в момент аварии спал, поэтому обвинений ему не предъявляли.

Напомню, что после столкновения указанных автомашин водитель автобуса, следовавший в попутном направлении, не предприняв меры к безопасному объезду препятствия, не справился с рулевым управлением, вследствие чего автобус опрокинулся в кювет", - отметил заместитель начальника следственного управления ДП Жамбылской области Жарысхан Акбердиев.

Напомним, что 20 апреля, около 5 часов утра, в Кордайском районе Жамбылской области, на 181-м километре автодороги Алматы - Ташкент, Toyota Camry столкнулась с грузовым автомобилем. Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения, совершил опрокидывание. В результате ДТП на месте погибли 8 человек. 32 человека были доставлены в медучреждения, где от полученных травм скончались еще 3 человека. Среди погибших и пострадавших есть граждане Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Назначен ряд экспертиз.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства