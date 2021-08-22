На Каспии задержали браконьеров с крупной партией рыбы осетровых пород

АТЫРАУ. 21 АВГУСТА - Пограничники Атырауской области задержали браконьеров с крупной партией осетровых пород рыбы, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Браконьеров поймали с поличным на берегу Каспийского моря вблизи села Жанбай, сообщает пресс-служба КНБ.

Пограничники отделения "Жанбай" ДПС КНБ провели досмотр застрявшей на песчаном берегу моря автомашины Lexus. В автомашине обнаружено 120 штук осетровых пород рыбы общим весом 468 килограммов. Ущерб государству от незаконно выловленной осетровой рыбы составляет 136 млн 515 тыс. 600 тенге".

По факту начато досудебное расследование.

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