Актау. 1 мая. Kazakhstan Today - На кладбище в Актау продавали старые могилы для новых захоронений, передает Kazakhstan Today.

Жительница Актау Неля Филонова год назад пришла на могилу отчима, а наткнулась на захоронение совершенно чужого человека. С тех пор она ищет останки родственника и справедливость, но тщетно. Вместо этого рядом с новым захоронением поставили то, что осталось от предыдущего памятника, сообщает "Хабар 24"

"Рядышком сделали насыпь и воткнули остаток этого памятника. И все. Лавочку мою поставили. Получается, я должна приходить на это место и с новой усопшей женщиной сидеть, и с её родственниками сидеть, и скорбеть о своём родственнике. Это вообще беспредел. Тем более я не знаю - там он есть или нет его", - рассказала Неля Филонова.

Как участок стал "вакантным", не поймёт и семья, чей погибший родственник занял это место. Они обратились в ритуальное агентство, где им сразу пошли навстречу. Это при том, что фактически кладбище закрыли несколько лет назад из-за переполненности.

"Мы подошли к воротам кладбища. Нас встретил мужчина. Проехал и показал нам две могилы. Уже готовые. Вот это место было, которое выбрали, было полностью чистым. Без всяких ограждений, без памятников и уже готовая вырытая могила. Очень глубоко была вырыта. То есть каких-либо подозрений даже не вызывало", - рассказала жительница Актау Наталья Слобода.

Директор кладбища, в свою очередь, утверждает, что подобные мистические аферы происходили еще во время её предшественника. По правилам, рядом с покойным можно хоронить близкого родственника. Но прежнее руководство не проверяло документы и раздавало места направо и налево. Использовали в основном бесхозные могилы.

"Есть фамилии, которые не совпадают. Но мы просим, чтобы они родство своё доказывали, приносили нам документы. Если уже, в крайнем случае, вообще ничего нет, берём заявление, что родственники претензии не имеют. Чтобы потом, в случае чего, мы могли показать этот документ. При Петровиче, например, таких заявлений не собиралось", - заявила директор кладбища Жанна Талан.

Вместе с тем телеканал отмечает, что преступную схему при старом руководстве, видимо, проворачивали много раз. Места для усопших находили без особых проблем. Вариантов тут было два. Первый - сдвигали ограждение и хоронили на небольшом участке между могилами. Второй - более кардинальный - уничтожали надгробие и рыли новые могилы поверх старых.

Сдвинуть уголовное дело с мёртвой точки не могут больше года. Правоохранители допросили всех причастных, но найти подозреваемых так и не смогли. В прокуратуре и местном акимате тоже разводят руками.

Отметим, кощунственные вещи не впервые происходят на кладбищах с целью незаконного заработка. Ранее в Костанае был задержан наркосбытчик, который прятал крупную партию героина в могиле

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