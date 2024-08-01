31.07.2024, 13:47 94536
На пассажира автобуса напали с ножом в Конаеве
Подозреваемый задержан
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Конаев. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Конаеве на пассажира маршрутного автобуса совершено нападение с ножом, пострадавший госпитализирован.
В полиции сообщили, что по подозрению в покушении на убийство по горячим следам задержан житель Конаева.
В общественном транспорте он нанес 41-летнему мужчине ножевые ранения.
Факт покушения на убийство зарегистрирован в городской полиции. Задержанный помещен под стражу", - рассказали в полиции.
Пострадавший с диагнозом "множественные колото-резаные раны шеи и подключичной области слева" госпитализирован в многопрофильную больницу Конаева.
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01.08.2024, 12:15 1051
Глава центра дезинфекции Туркестанской области осужден за мошенничество
За покушение на дачу взятки оштрафован глава частной компании
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Шымкент. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонным судом по уголовным делам Шымкента оглашен приговор в отношении генерального директора филиала РГП на ПХВ "Центр дезинфекции по Туркестанской области" и руководителя частной компании, сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.
Глава центра дезинфекции признан виновным в мошенничестве, подстрекательстве к даче взятки и халатности, а предприниматель в покушении на дачу взятки.
Установлено, что первый под предлогом дачи взятки должностным лицам за положительное решение вопроса по проводимой аудиторской проверке в РГП обманным путем завладел денежными средствами бизнесмена в сумме 500 тыс. тенге. Также глава центра подписал акты выполненных работ без их фактического выполнения, тем самым причинил ущерб государству на сумму 2,2 млн тенге.
Приговором суда руководитель РГП получил три года лишения свободы, а глава частной компании оштрафован на 7,5 млн тенге.
Вместе с тем указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
Приговор в законную силу не вступил.
31.07.2024, 12:14 100261
Глава "Алматы тазалык" заплатит штраф в 81 млн тенге за взятку в 2,7 млн тенге
Предприниматель, давший взятку чиновнику, получил три с половиной года колонии
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Алматы. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Судом № 2 Медеуского района Алматы осуждены за взяточничество директор ГКП на ПХВ "Алматы тазалык" и директор частной компании ТОО "Қала көркейту", сообщает Агентство по противодействию коррупции.
По данным Антикора, чиновник получил взятку в сумме 2,7 млн тенге от предпринимателя за заключение договоров субподряда услуг по содержанию улиц и тротуаров Алматы и подписание актов выполненных работ.
Приговором суда главе "Алматы тазалык" назначено наказание в виде штрафа в сумме 81 млн тенге, а предприниматель получил тюремный срок. Три с половиной года он проведет в колонии средней безопасности.
Судебный акт не вступил в законную силу.
Напомним, досудебное расследование в отношении директора ГКП на ПХВ "Алматы тазалык" началось в январе текущего года.
31.07.2024, 11:02 104516
АФМ завершило расследование по делу финпирамиды в области Улытау
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование в отношении жителей области Улытау по факту рекламы и руководства финансовой пирамидой окончено, сообщает Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
Двое граждан на протяжении более 9 месяцев занимались рекламой финансовой (инвестиционной) пирамиды MetaGo, а также руководили ее структурным подразделением на территории Жезказгана. Указанные граждане привлекали инвестиции от жителей области", - проинформировали в агентстве.
По результатам расследования, сумма ущерба и дохода от противоправной деятельности указанных лиц составила более 68 миллионов тенге, при этом арестовано имущество на сумму более 37 миллионов тенге.
Также отмечается, что в соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Напомним, более 80 жителей Улытауской области были привлечены в финпирамиду после проведения встреч и собраний подозреваемых с населением с использованием брендированной одежды и плакатов с символикой финпирамиды. Граждан привлекали через информационные ресурсы (сайт видеохостинга YouTube, мессенджеры WhatsАpp и Telegram, социальные сети Facebook, Instagram).
30.07.2024, 15:00 151296
В Туркестанской области глава департамента по управлению земельными ресурсами осужден на восемь лет
Глава департамента и его сообщник признаны виновными в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки
Фото: Pexels.com
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Туркестан. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области руководитель департамента по управлению земельными ресурсами осужден на восемь лет, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан.
Судом оглашен приговор руководителю департамента по управлению земельными ресурсами Мырзаеву А., его сообщнику Балтабаеву А. и руководителю отдела данного департамента Жетписову Б. (...) Приговором суда Мырзаеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, Балтабаеву - 7 лет и Жетписову - 3 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговор не вступил в законную силу.
Мырзаев и Балтабаев признаны виновными в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки, а Жетписов в покушении на дачу взятки", - заявили в Антикоре.
Установлено, что руководитель департамента по управлению земельными ресурсами и его сообщник завладели денежными средствами предпринимателя в размере 18 млн тенге для оформления земельного участка.
Кроме этого, Мырзаев под предлогом дачи взятки должностным лицам за общее покровительство обманным путем завладел денежными средствами Жетписова в сумме 70 тысяч тенге из ранее оговоренных 5 млн тенге", - добавили в агентстве.
Ранее сообщалось, что руководитель департамента земельных ресурсов Туркестанской области подозревается в коррупции.
30.07.2024, 12:08 159976
Семейную пару пенсионеров убили и сожгли вместе с домом в Алматы
Подозреваемый задержан
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Алматы. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на месте пожара частного дома обнаружены тела семейной пары пенсионеров, по предварительной версии, супруги были убиты.
При тушении частного дома в Алматы были обнаружены обгоревшие тела двух человек. Выяснилось, что это семейная пара пенсионеров и причиной смерти стал не пожар, сообщает Telegram-канал ZHEST_KZ.
По предварительным данным, 71-летнего хозяина дома ударили ножом в грудь, а жилье подожгли, чтобы скрыть улики. При этом в одной из комнат находилась супруга пенсионера - его ровесница. Сгорела ли она заживо или ее тоже убили перед пожаром - пока неизвестно", - сказано в публикации.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, мотивом преступления стали ссора и неприязненные отношения. Другие обстоятельства устанавливаются", - рассказали в ведомстве.
Напомним, в микрорайоне Карасу города Алматы неизвестный нанес пожилому мужчине ножевое ранение и забрал его барсетку.
30.07.2024, 09:29 165116
Сотрудники акимата Тараза подозреваются в незаконном выводе имущества на 100 млн тенге
Фото: ppexels.com
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Тараз. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате проведенных мероприятий совместно с прокуратурой Жамбылской области начаты досудебные расследования по ряду нарушений должностных лиц отдела финансов акимата Тараза, сообщает Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
Сотрудники городской администрации, пользуясь отсутствием учета поступивших в доход государства товарно-материальных ценностей, путем подделки официальных документов незаконно выводили и отчуждали имущество, находящееся на балансе учреждения в виде коммерческой недвижимости и товаров народного потребления, конфискованных по приговорам судов", - говорится в сообщении.
Сумма ущерба от незаконных действий указанных лиц, по данным АФМ, превышает 100 миллионов тенге.
В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, соответствующие экспертизы, по результатам которых по делам будут приняты процессуальные решения. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит", - добавили в агентстве.
Ранее кассиров Казпочты обвинили в хищении 84 млн тенге в Алматинской области.
29.07.2024, 20:28 194851
В Актау женщина ударила чужого ребенка на детской площадке
Личность женщины установлена
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Актау. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях появилось видео избиения ребенка на детской площадке в 20-м микрорайоне Актау. По информации департамента полиции региона, женщину привлекли к ответственности, сообщает Lada.kz.
Жители микрорайона пожаловались на женщину, которая дергала и била ребенка, сидящего на качелях детской площадки.
В департаменте полиции региона факт подтвердили и сообщили, что личность женщины установлена. Ее привлекли к ответственности по факту приставания в общественных местах.
Ранее в Алматы водитель мопеда ударил девушку. В горах Алматинской области избили мотоциклистов. В Актау неизвестный избил фельдшера скорой помощи.
29.07.2024, 19:28 192801
В Шымкенте ликвидировали нарколабораторию
Изъято свыше 60 кг психотропного вещества
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Шымкент. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - При координации прокуратуры Шымкента 11 июля ДКНБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, функционировавшей на территории Туркестанской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Шымкента.
В момент изготовления очередной партии наркотиков с поличным задержаны двое жителей города.
В ходе обыска изъято свыше 60 кг психотропного вещества и 2,5 тонны прекурсоров, а также оборудование для изготовления синтетических наркотиков.
По данному факту начато досудебное расследование. Иная информация разглашению не подлежит.
Напомним, с начала года в Казахстане ликвидирована 31 нарколаборатория, из которых 17 специализировались на производстве синтетических наркотиков. У наркопроизводителей изъято порядка 186 кг готовых к употреблению синтетических наркотиков и свыше двух тонн прекурсоров.
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Ваше мнение
В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?