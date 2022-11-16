На пограничном посту в ВКО пресечена попытка контрабанды боеприпасов

Усть-Каменогорск. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На пограничном посту в Восточно-Казахстанской области пресечена попытка контрабанды боеприпасов, - На пограничном посту в Восточно-Казахстанской области пресечена попытка контрабанды боеприпасов, сообщает Polisia.kz.

У 35-летнего жителя областного центра при прохождении пограничного контроля в подлокотнике автомобиля Nissan было обнаружено 2 патрона, которые, согласно заключению экспертизы, оказались патронами для нарезного оружия калибра 5,6 миллиметров, пригодные для производства выстрелов", - проинформировали в полиции.

Его доставили в отдел полиции, где в ходе допроса житель областного центра пояснил, что боеприпасы нашел еще в конце июля в горах села Катон-Карагай.

В отношении задержанного была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 286 УК РК (Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено).