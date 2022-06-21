На стройке в Уральске обнаружили тело 50-летнего мужчины

Тело направили в морг на судебно-медицинскую экспертизу, сообщает портал "Мой город".
По факту ведется досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство".
На сегодня на руках у преступников остается большой арсенал оружия, это более 2 тысяч единиц похищенного оружия, в том числе 30 гранатометов, 2 пулемета, 122 автомата и 379 пистолетов, что представляет серьезную угрозу, ведь преступники в любое время могут использовать его против мирных граждан страны. Кропотливая работа в этом направлении продолжается и находится на особом контроле министерства", - сообщил на брифинге в СЦК начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов.
1 июня т.г. в городе Таразе сотрудниками полиции между гаражами в одном из микрорайонов обнаружен замаскированный схрон, где хранились пистолет Макарова со снаряженным магазином, револьвер, охотничье ружье и свето-шумовая граната. 7 июня т.г. в городе Таразе сотрудниками полиции на строительном объекте обнаружен спрятанный полиэтиленовый пакет, в котором находились 2 охотничьих ружья, обрез охотничьего ружья и травматический пистолет", - проинформировал представитель МВД.
Министерством внутренних дел в пределах своей компетенции продолжается расследование уголовных дел по январским событиям. На сегодня в производстве следователей органов внутренних дел находятся 553 уголовных дела в отношении 56 подозреваемых. С учетом личности, характеризующих данных и отношения к содеянному преступлению по делам органов внутренних дел из-под стражи освобождены 255 подозреваемых, в отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества", - сказал Санжар Адилов.
Хотелось бы отметить, что по делам, направленным в суд, потерпевшим возмещен ущерб на сумму свыше 100 млн тенге за счет обнаружения и изъятия сотрудниками полиции похищенного имущества, а также возмещения ущерба обвиняемыми на стадии досудебного расследования и судебного следствия", - добавил начальник следственного департамента МВД.
В частности, по делу о пытках с использованием раскаленного парового утюга в Алматинской области признаны потерпевшими 25 лиц. Все заявители описали схожий способ применения пыток. В результате оперативно-следственных действий специальными прокурорами установлена причастность 5 сотрудников полиции. Трое из них вину признали", - сообщил Шалабаев.
Большинство потерпевших не могут опознать причастных лиц, потому что последние были в масках либо без обмундирования. По делам отсутствуют видеоматериалы, поскольку оборудование было повреждено в результате атак на здания полиции.
Несмотря на это, обеспечивается проведение всего комплекса следственных и процессуальных действий по сбору доказательств", - подчеркнул Шалабаев.
Как известно, 5 января руководители департаментов полиции Алматинской и Жамбылской областей, а также департаментов КНБ города Алматы, Кызылординской и Алматинской областей оставили свои здания, в том числе с табельным боевым оружием. Все они признаны подозреваемыми. По этим фактам возбуждено 9 уголовных дел", - сообщил в отчете о ходе расследования уголовных дел, связанных с январскими событиями, начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Серик Шалабаев.
По каждому арестованному имеются достаточные сведения об их причастности и активном участии в тяжких преступлениях. Всем им обеспечиваются должные условия содержания, включая право на защиту, санитарные нормы, питание, оснащенность медикаментами и другое", - подчеркнул Шалабаев.
На сегодня в суд направлено 392 уголовных дела. По их результатам к различным мерам наказания осуждено 433 лица", - сообщил глава СУП.
Как известно, в те трагические дни погромы, поджоги государственных объектов, уничтожение имущества и акты терроризма совершены в городах Алматы, Шымкенте, в Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях. По всем этим фактам начато более 5 тысяч досудебных расследований. На сегодня в различных регионах страны установили 27 организаторов преступлений. В их числе лица, организовавшие нападение на аэропорт Алматы и попытку захвата телебашни "Коктобе", - сообщил Шалабаев.
6 января одним из участников его группировки была реализована раздача пистолетов марки Glock и Макарова преступникам, организованно прибывавшим в гостиницу "Казахстан" в Алматы. Вооружаясь, преступники одновременно получали указания от организатора и его подручных. Они разделили соучастников на группы по 10 человек, определив их роли в планируемых преступлениях. Были назначены "старшие", которым организаторы передали бронежилеты, защитные средства для головы, огнестрельное оружие и 200 тысяч тенге", - рассказал Шалабаев.
Указанные группы вооруженных преступников из разных точек города похитили 24 гражданина, подвергали их избиению и удерживали на паркингах гостиниц Ritz Carlton и "Казахстан". В последующем потерпевшие были доставлены на окраину города и помещены в металлический контейнер под вооруженную охрану преступников. В результате нанесения телесных повреждений один из потерпевших скончался", - уточнил Шалабаев.
За 5 месяцев текущего года выявлено свыше одной тысячи наркопреступлений, в том числе 692 факта сбыта и 215 фактов хранения наркотических веществ в особо крупном размере. Пресечена деятельность трех преступных групп, занимавшихся поставкой и сбытом наркотиков каннабисной группы на территории Нур-Султана и Атырауской области", - сообщил Амирханов.
Только с июня по октябрь в ходе широкомасштабной операции "Карасора" сотрудники региональных подразделений выявляют свыше тысячи фактов заготовки, хранения и сбыта гашиша и марихуаны", - отметил Амирханов.
Все предложения необходимо детально проверять, так как существует большая вероятность, что школьники и студенты могут быть втянуты в торговлю наркотиками, за что предусмотрена серьезная уголовная ответственность", - подчеркнул Амирханов.
Подсудимый вину в совершении уголовного правонарушения не признал. Он показал, что с его стороны нарушений экологии допущено не было, тары из-под опасных объектов поступали к нему от поставщиков лишь на захоронение уже обеззараженные", - рассказали в пресс-службе суда, отметив, что гендиректор ТОО не согласен с проведенным по делу экологическим аудитом и суммой ущерба.
Организатор финпирамиды через WhatsApp основала группы для привлечения граждан", - проинформировали в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Первое - в привлечении инвестиций от граждан на срок от 4 до 5 дней с обещанием выплат вознаграждений в размере 70% от суммы вклада за счет привлечения новых участников. Второе - в привлечении инвестиций от граждан по позициям "Cтандарт", Vip и Premium в сумме от 150 тысяч тенге до 10 млн тенге", - сообщили в АФМ.
По данному факту начато досудебное расследование. Вина в создании финансовой пирамиды признана полностью. Проводятся оперативно-следственные мероприятия", - добавили в агентстве.
Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?