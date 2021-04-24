На трассе Нур-Султан - Кокшетау обнаружили подпольное казино

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КОКШЕТАУ. 23 АПРЕЛЯ - Подпольное казино обнаружили сотрудники правоохранительных органов возле трассы Нур-Султан - Кокшетау, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как уточнили в пресс-службе департамента экономических расследований по Акмолинской области, незаконное казино находилось в здании придорожного кафе.

В ходе осмотра были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме более миллиона тенге и $900, фишки для игры в покер и игральные карты.

Уважаемые граждане! Если вы столкнулись с правонарушениями в финансовой сфере или вам стали известны подобные факты, просим обратиться в Департамент экономических расследований по Акмолинской области по телефону доверия 8 (7162) 25-62-84", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

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