Начальника отдела предпринимательства Талдыкоргана задержали за получение взяток

ТАЛДЫКОРГАН. 30 ИЮЛЯ - Антикоррупционная служба по Алматинской области пресекла незаконную деятельность членов мониторинговой группы, являющихся должностными лицами отдела предпринимательства акимата Талдыкоргана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции, руководитель этого отдела в сговоре со своим подчиненным, главным специалистом, во время антикризисных мер по борьбе с COVID-19, несмотря на запрет на организацию и проведение мероприятий с массовым скоплением людей, на системной основе получал взятки в сумме от 20 до 270 тысяч тенге от рестораторов города и людей, занимающихся стихийной торговлей, за непринятие в отношении них административных мер.

К уголовной ответственности за дачу взятки также планируют привлечь пятерых администраторов ресторанов, в которых проводились массовые мероприятия.

Должностные лица водворены в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.

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