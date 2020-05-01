Начальников ряда железнодорожных станций обвиняют в вымогательстве крупных взяток от предпринимателей

Нур-Султан. 30 апреля. Kazakhstan Today - Начальников нескольких железнодорожных станций обвиняют в вымогательстве крупных взяток от предпринимателей, передает Kazakhstan Today.

Повсеместно коррупция проявляется также в деятельности АО "НК "КТЖ", где отдельные руководители занимаются вымогательством крупных взяток с предпринимателей за беспрепятственный пропуск вагонов. Такие факты пресечены в Алматинской (со стороны начальника железнодорожной станции "Алтынколь" и начальника грузового отдела станции), Костанайской (директор областного филиала КТЖ, его заместителя и других лиц), Акмолинской (начальника станции Кокшетау), Кызылординской (начальника станции отделения грузовых перевозок Шолтабаева и других) областях", - сообщил заместитель руководителя 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Акуан.

По его словам, "организованные ими преступные схемы позволяли незаконно обогащаться, при этом суммы взяток варьировались от 100 тыс. до 5 млн тенге, а общая сумма достигала десятков миллионов тенге".

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