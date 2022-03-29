Наказание за немедицинское употребление наркотиков планируют смягчить в Казахстане

Фото: Depositphotos
Разработаны два законопроекта, предусматривающие смягчение наказания за немедицинское потребление наркотиков, то есть лица, употребляющие и хранящие наркотики в малых количествах, будут привлекаться не к уголовной ответственности, а к административной", - заявил глава управления.
По словам Амирханова, законом снижены криминальные размеры наиболее опасных веществ: мефедрона, пировалерона, синтетических каннабиноидов с 50 граммов до 1 грамма. Усилена ответственность за их хранение без цели сбыта. Он также добавил, что будет усилена ответственность за незаконный оборот прекурсоров и сильнодействующих веществ.
По его словам, только за текущий квартал 2022 года ограничен оборот 830 тонн прекурсоров, которые могли быть использованы в производстве наркотиков.
В соответствии с поручением правительства реализуется ряд антинаркотических мероприятий. Разработана дорожная карта на 2022-2023 годы, в которой предусмотрены мероприятия по пресечению поступления наркотиков иностранного производства, их распространение, производство внутри страны, лечение и реабилитация наркозависимых", - рассказал Амирханов.
Также в республике проводится работа по материально-техническому оснащению органов внутренних дел, органов здравоохранения, судебной экспертизы и пограничных пунктов пропуска.