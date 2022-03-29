Наказание за немедицинское употребление наркотиков планируют смягчить в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - В Казахстане смягчат наказание за употребление наркотиков не по медицинским показаниям, сообщил на брифинге Министерства внутренних дел начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД Казахстана Бахытжан Амирханов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Разработаны два законопроекта, предусматривающие смягчение наказания за немедицинское потребление наркотиков, то есть лица, употребляющие и хранящие наркотики в малых количествах, будут привлекаться не к уголовной ответственности, а к административной", - заявил глава управления.

По словам Амирханова, законом снижены криминальные размеры наиболее опасных веществ: мефедрона, пировалерона, синтетических каннабиноидов с 50 граммов до 1 грамма. Усилена ответственность за их хранение без цели сбыта. Он также добавил, что будет усилена ответственность за незаконный оборот прекурсоров и сильнодействующих веществ.

По его словам, только за текущий квартал 2022 года ограничен оборот 830 тонн прекурсоров, которые могли быть использованы в производстве наркотиков.

В соответствии с поручением правительства реализуется ряд антинаркотических мероприятий. Разработана дорожная карта на 2022-2023 годы, в которой предусмотрены мероприятия по пресечению поступления наркотиков иностранного производства, их распространение, производство внутри страны, лечение и реабилитация наркозависимых", - рассказал Амирханов.

Также в республике проводится работа по материально-техническому оснащению органов внутренних дел, органов здравоохранения, судебной экспертизы и пограничных пунктов пропуска.