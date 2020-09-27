Напавший на журналистку в Алматы шесть раз судим за разбои и грабежи

Алматы. 26 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы задержали злоумышленника, напавшего на журналистку в одном из баров города, передает Kazakhstan Today.

По сообщению криминальной полиции города, по подозрению в совершении ограбления молодой женщины задержан гражданин Р., 1990 года рождения, ранее шесть раз судимый за разбойные нападения и грабежи.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник задержан. Установлено, что преступный промысел Р. имеет серийный характер. Он имеет причастность как минимум к пяти аналогичным преступлениям на территории Медеуского и Бостандыкского районов города. Вещественные доказательства изъяты. Задержанный водворен в изолятор временного содержания", - прокомментировали в полиции.

Нападение произошло в одном из баров Алматы. Мужчина пытался похитить телефон журналистки, но она успела выхватить его, за что едва не была задушена.

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