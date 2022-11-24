Наркокурьер задержан с крупной партией "синтетики" в Усть-Каменогорске

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Усть-Каменогорск. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полкилограмма синтетических наркотиков изъяли у жителя поселка Ахмирово Восточно-Казахстанской области, сообщает региональный департамент полиции.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицией задержан 24-летний наркозакладчик.
В ходе личного обыска полицейские обнаружили у парня 346 полимерных свертков, содержимое которых, согласно заключению экспертизы, является психотропным веществом "альфа-PVP" общим весом более 500 граммов", - рассказали в департаменте полиции.
Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.