Наркокурьер задержан с крупной партией "синтетики" в Усть-Каменогорске

Кокшетау. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области более двух тысяч граждан стали жертвами финансовой пирамиды River Coins Limited, - В Акмолинской области более двух тысяч граждан стали жертвами финансовой пирамиды River Coins Limited, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Департаментом АФМ по Акмолинской области окончено досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой River Coins Limited.

Установлено, что Уралбаева Г.У., длительное время работавшая в сетевом маркетинге, решила создать компанию для извлечения дохода от привлечения денег физических лиц по системе финансовой пирамиды", - проинформировали в ведомстве.

В результате ее противоправной деятельности по созданию и руководству финпирамидой River Coins Limited за период деятельности данной компании вовлечено более 2000 физических лиц, сумма причиненного ущерба составляет более 18 млн тенге.

Задержанная признана виновной в совершении преступления, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком пять лет условно.

Ранее сообщалось, что организатор финпирамиды получила пять с половиной лет лишения свободы в Карагандинской области.



