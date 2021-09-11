Наркоторговец ранил ножом участкового в Туркестанской области

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ТУРКЕСТАН. 10 СЕНТЯБРЯ - Наркоторговец ранил ножом участкового инспектора в Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Нападение произошло во время доставки подозреваемого на следственные действия, сообщили в областном департаменте полиции.

В ходе рейдовых отработок полицейские Сарыагашского РОП остановили на улице мужчину, вызвавшего у них подозрение. При проверке документов стражи порядка обнаружили у подозреваемого наркотики и направили на экспертизу. Вызов к следователю подозреваемый проигнорировал. А во время визита к нему участкового инспектора мужчина неожиданно достал кухонный нож и ударил полицейского по ноге, а затем скрылся".

В настоящее время подозреваемый задержан и находится под арестом. Кроме статьи за хранение наркотиков, ему вменяется статья "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного, специального государственного органа".

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