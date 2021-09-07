Неизвестный с ножом напал на женщину в Костанае

КОСТАНАЙ. 6 СЕНТЯБРЯ - Сегодня около 13.00 в районе гостиницы "Достык" в Костанае неизвестный напал с ножом на женщину, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Женщина возвращалась с работы домой, когда на нее напал неизвестный с ножом. Потерпевшая была доставлена в больницу с непроникающим ранением в области шеи", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Нападавший с места преступления скрылся. Его приметы сообщили очевидцы: это мужчина, европеец, примерно 40 лет, одет в красный спортивный костюм, на голове черная кепка, очки. Рост подозреваемого около 180 сантиметров.

По данному факту начато досудебное производство по статье "Покушение на убийство". На розыск подозреваемого ориентированы все наряды полиции.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, полиция просит сообщить по телефону 102.





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