Некоторые заявители жалуются на пытки, чтобы скрыть свои преступления - Килымжанов

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НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Результаты следствия показывают, что некоторые заявители использовали жалобы о пытках как линию защиты для дискредитации и признания недопустимыми собранных в их отношении доказательств, сообщил сегодня на брифинге в СЦК заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
К примеру, в Жамбылской области гражданин Б. 5 января текущего года в группе лиц совершил поджоги государственных объектов, затем похитил из департамента полиции автомат Калашникова, пистолет Макарова, 2 охотничьих ружья и 3 травматических пистолета. Его причастность к этим преступлениям подтверждается записями камеры видеонаблюдения, свидетельскими показаниями и другими материалами дела. После задержания от него поступило заявление о пытках со стороны сотрудников полиции", - рассказал Килымжанов.
По его словам, антикоррупционной службой по данному факту проведено расследование при участии независимого адвоката.
В соответствии с международными стандартами по защите прав человека против пыток, такими как Стамбульский протокол, проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Специалистами полностью изучено психоэмоциональное состояние потерпевшего, его результаты показали, что со стороны органов следствия какого-либо психологического давления на него не оказывалось", - сообщил Килымжанов.
По результатам следствия уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления.