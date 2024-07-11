10.07.2024, 15:43 43016
О мошенниках в сфере грузоперевозок предупредили в МВД
Заказчикам они представляются водителями автовозов, а добросовестным водителям - как заказчики
Рассказать друзьям
Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Казахстана предупреждает о фактах мошенничества, связанных с хищением дорогостоящих автомашин и различных товаров в сфере междугородних перевозок, сообщает Polisia.kz.
В МВД рассказали о схеме, по которой действуют транспортные аферисты.
С заказчиками и водителями автовозов и фур по их объявлениям о перевозке груза могут созвониться мошенники и предложить услуги по транспортировке. Заказчикам они представляются водителями автовозов, а добросовестным водителям - как заказчики. После обманным путем, убедив обе стороны, перегружают похищенный груз для дальнейшей незаконной реализации", - рассказал официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
По его словам, в основном такие факты выявлены при перевозке автомашин из города Алматы и Алматинской области в другие регионы.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала пятерых участников такой преступной группы.
МВД рекомендует гражданам при отправке груза попутным транспортом либо при его принятии для дальнейшей перевозки внимательно ознакомиться со всеми необходимыми документами. Обязательно сверить номер телефона водителя с указанным в объявлении и лично обговорить с ним маршрут движения, а также конечный адрес доставки. Обращать внимание на отзывы. При выявлении подозрительных действий незамедлительно сообщить об этом в полицию", - добавил Алекешев.
новости по теме
11.07.2024, 18:00 3406
Неэффективное освоение более миллиарда тенге в Туркестанской области: заведено два уголовных дела
Рассказать друзьям
Туркестан. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Туркестанской области выявила факты неэффективного освоения более миллиарда тенге при посадке лесных насаждений, сообщает прокуратура региона.
Выявлены факты подписания руководителями учреждения ("Жасыл Аймак". - Прим. ред.) документов, подтверждающих расход бюджетных средств без их фактического исполнения на сумму более 24 млн тенге при посадке трех тысячи саженцев саксаула (...) Кроме того, выявлены факты неэффективного освоения средств свыше одного млрд тенге при посадке лесных насаждений, использования удобрений, полива, установки трансформаторов на непригодных к посеву земельных участках", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что по данным фактам прокуратурой возбуждено два уголовных дела по статье 189 Уголовного кодекса РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).
Напомним, в прошлом году сумма неэффективного использования бюджетных средств Казахстана составила 489 млрд тенге.
11.07.2024, 15:20 8666
В столичной дирекции спорта украли 40 млн тенге бюджетных средств
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 40 млн тенге бюджетных средств за фиктивно проведенные сборы присвоили в КГУ "Дирекция развития спорта по неолимпийским видам" Астаны, сообщает Агентство по финансовому мониторингу Казахстана.
В период с 2021 по 2022 год должностными лицами КГУ незаконно присваивались бюджетные денежные средства, выделенные на проведение учебно-тренировочных сборов.
Фактически сборы не проводились, тренерами сдавались фиктивные отчеты о выезде, проживании и питании спортсменов. Сумма причиненного ущерба государству от противоправных действий составляет более 40 млн тенге", - говорится в сообщении ведомства.
По данному факту проводится досудебное расследование, подозреваемый с санкции суда взят под стражу.
Напомним, сотрудники управления спорта Алматы подозреваются в хищении 56 млн тенге бюджетных средств.
11.07.2024, 11:00 13311
В Алматы пресекли канал незаконной миграции
Виновное лицо привлечено к уголовной ответственности
Фото: polisia.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы прокуроры пресекли незаконный миграционный поток граждан России, Кыргызстана, Узбекистана и Грузии, сообщает пресс-служба прокуратуры мегаполиса.
Основанием неправомерного пребывания иностранных граждан на территории страны явилось получение разрешений на постоянное место жительства по фиктивным документам", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что виновное лицо привлечено к уголовной ответственности.
Как правило, организация незаконной миграции осуществляется через подставные фирмы. В настоящее время по акту надзора прокуратуры органами государственных доходов проводится работа по признанию государственной регистрации подставных фирм недействительной", - добавили в прокуратуре.
Ранее КНБ Казахстана пресек канал незаконной миграции граждан Афганистана в страны Европы.
11.07.2024, 09:35 18091
Из Грузии в Казахстан экстрадировали осужденного за попытку изнасилования
Фото: скриншот из видео Генпрокуратуры
Рассказать друзьям
Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии Министерства иностранных дел из Грузии экстрадирован осужденный гражданин Казахстана для исполнения приговора суда. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
По данным ведомства, в 2020 году в Шымкенте злоумышленник, применяя насилие, пытался изнасиловать молодую девушку. Преступление не было доведено до конца в связи с тем, что потерпевшая оказала активное сопротивление и смогла вырваться из рук преступника.
По результатам судебного разбирательства подозреваемый был осужден к шести годам лишения свободы, однако он на оглашение приговора не явился, скрылся от правосудия и уклонился от исполнения наказания. В связи с этим он был объявлен в международный розыск. В октябре 2023 года осужденный задержан на территории Грузии.
По запросу Генпрокуратуры Казахстана грузинская сторона приняла решение об экстрадиции преступника в РК.
Отмечается, что в настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны.
11.07.2024, 08:53 19156
Задержан директор филиала "Семей орманы"
Фото: скриншот с видео МВД
Рассказать друзьям
Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Задержан директор филиала "Семей орманы". Об этом сообщается на официальном портале Министерства внутренних дел РК Polisia.kz.
9 июля на территории области Абай в результате длительной разработки оперативниками МВД и КНБ при координации прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, действовавшей под руководством директора одного из филиалов государственного лесного природного резервата "Семей орманы". По подозрению в совершении хищений леса в полицию доставлено более 20 лиц. Проведены обыски, изъяты десятки кубометров похищенного делового леса, деревообрабатывающие станки, денежные средства и документация филиала. Директор филиала и его подельники водворены в ИВС", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
По его словам, они также проверяются на причастность к фактам злоупотребления должностными полномочиями, получения взятки, растраты имущества и подделки документов. В настоящее время расследование продолжается.
Напомним, что в январе текущего года в Павлодарской области была задержана преступная группа под руководством директора республиканского государственного учреждения "Ертіс орманы". В отношении него и соучастников преступлений расследуется дело по фактам создания, руководства и участия в ОПГ. Работа в данном направлении продолжается", - отметил Куандык Алпыс.
10.07.2024, 20:00 36931
Религиозного радикала задержали за пропаганду терроризма в Туркестанской области
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Туркестан. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области задержали иностранца, подозреваемого в распространении материалов экстремистского характера, сообщает Polisia.kz.
Приверженцем радикальных религиозных идей оказался гражданин ближнего зарубежья.
Он распространял среди граждан Казахстана, в том числе через социальные сети, видеоролики проповедников международных террористических организаций и материалы, пропагандирующие идеологию терроризма", - сообщили в полиции.
Доказательства оперативники обнаружили в двух изъятых сотовых телефонах подозреваемого.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, ведется следствие.
Ранее трем казахстанцам вынесли приговор за совершение преступлений террористического характера. При этом один из осужденных ранее был приговорен к 20 годам лишения свободы и уже отбывал наказание за публичные призывы к захвату власти и пропаганду терроризма.
10.07.2024, 17:15 39661
Убийство 17-летнего парня в Атырауской области: заведено уголовное дело
Фото: polisia.kz
Рассказать друзьям
Атырау. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Сарытогай Атырауской области по факту убийства 17-летнего парня зарегистрировано уголовное дело, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Зарегистрировано уголовное дело в отношении подозреваемого 2005 года рождения. Ведется досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?".
Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью.
Между тем, по данному инциденту до сих пор никто не задержан, а следствие за год практически не сдвинулось с места.
10.07.2024, 14:00 42881
Глава департамента ДУИС СКО задержан по подозрению в коррупции
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Петропавловск. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Антикоррупционной службе Казахстана подтвердили информацию о задержании начальника департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) Северо-Казахстанской области.
Информация о задержании главы ДУИС СКО ранее появилась в соцсетях. Сообщалось, что он был задержан при получении взятки на рабочем месте.
Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования задержан начальник ДУИС СКО. Иную информацию сообщим дополнительно", - ответили в Антикоре на запрос корреспондента Kazakhstan Today.
Читаемое
11.07.2024, 09:08В результате сильных осадков затопило улицы и подземный переход в Алматы 11.07.2024, 08:5319551Задержан директор филиала "Семей орманы" 11.07.2024, 09:3518486Из Грузии в Казахстан экстрадировали осужденного за попытку изнасилования 11.07.2024, 10:2518156Детей из отданного под снос дома школьников в Алматы хотели переселить в аварийное здание 11.07.2024, 10:4816596В Казахстане снизилось качество жизни в городах 05.07.2024, 11:20Обман на 167 млн тенге: подозреваемую в руководстве финпирамидой экстрадировали из Армении в Казахстан193396Обман на 167 млн тенге: подозреваемую в руководстве финпирамидой экстрадировали из Армении в Казахстан 05.07.2024, 19:13181211КТЖ выявило факты незаконной перепродажи билетов в Алматы 04.07.2024, 17:12176541В Алматы сносят историческое здание дома школьников № 2 04.07.2024, 20:31174271Мошенники используют поддельные страницы Нацбанка РК в соцсетях 05.07.2024, 11:13169266Полиция задержала Кайрата Нуртаса 30.06.2024, 15:10280461Власти Греции обвинили восьмерых казахстанцев в поджоге леса на Гидре 29.06.2024, 18:26280411Крупную партию огнестрельного оружия изъяли у жителя Актюбинской области 27.06.2024, 13:00277046В МВД рассказали подробности самоубийства девушки в парке Горького 27.06.2024, 11:23275766В Казахстане с начала года выявили 6 фактов торговли детьми 01.07.2024, 18:26263726В России двух казахстанцев приговорили к 13 годам за диверсию
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы проводится реконструкция озера Сайран, которая вызывает недовольство среди горожан. Жители мегаполиса опасаются, что уникальной природной зеленой зоне Сайрана будет нанесен колоссальный экологический ущерб. Как Вы относитесь к реконструкции?