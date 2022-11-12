О наркопосевах и возможности легализации марихуаны в РК рассказали в МВД

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Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За два месяца в Казахстане с помощью воздушной разведки обнаружены 19 наркопосевов конопли, сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов.
В ходе 20 облетов выявлено 2 факта хранения марихуаны, 19 фактов наркопосевов, уничтожено более 10 тысяч кустов конопли общим весом 5,5 тонны. В Урджарском районе Абайской области злоумышленники пытались наладить наркопосев. Изъято 105 кг готовой продукции и порядка 2 тысяч кустов культивированной конопли. Из 13 человек 8 - уроженцы Кызылординской области, ранее судимые за аналогичные преступления", - сообщил Амирханов.
По его словам, наркодельцы ежегодно пытаются менять места наркопосевов. Аналогичная ситуация с распространением шуйской конопли.
Общая площадь произрастания дикорастущей конопли в Жамбылской области составляет порядка 148 тысячи гектаров. Ежегодно спецподразделение "Дельта-Долина" проводит мероприятия, засады для задержания преступников. Они имеют автомобили высокой проходимости, спецсредства. Но тем не менее имеются факты, когда "шуйские" наркотики изымаются в других регионах страны", - отметил полковник.
К примеру, в Мангистауской области и Астане у задержанных лиц изъяли 250 кг этого сорта конопли. Груз доставляла логистическая компания. Всего с начала текущего года в Казахстане выявили около 2,5 тысячи наркопреступлений.
Из них 60%, или 1,5 тысячи, связаны со сбытом со сбытом. Всего изъято 12,7 тонны наркотиков. Изъято по видам наркотиков: героин - 33 кг, опий - 68 кг, "синтетика" - 507 кг, гашиш - 705 кг, марихуана - свыше 4 тонн, остальные - каннабис и иные виды наркотиков", - сообщил Амирханов.
Он также ответил на вопрос о возможной легализации марихуаны в Казахстане.
В последние годы отдельными бизнес-структурами активно лоббируется вопрос о масштабном применении наркосодержащих растений в различных сферах, в том числе промышленности и медицине, вплоть до легализации марихуаны. Но это не только противоречит базовым принципам Конвенций ООН и национального законодательства, но и, как показывает международный опыт, не решает проблему незаконного оборота каннабиса и его производных", - заявил Амирханов.
По его словам, ежегодно в Казахстане изымают от 10 до 15 тонн наркотиков, уничтожают более 200 наркопосевов и 50 крупных плантаций, а также обнаруживают многочисленные схроны конопли.
Все это свидетельствует о высокой организации данного вида наркобизнеса", - подчеркнул спикер.
По его словам, активной популяризации наркотиков способствуют современные технологии. С начала года ограничен доступ к почти 2 тысячам сайтов, в том числе к 1,5 тысячи месенджеров в Telegram.
Нам нужно всем с этим бороться", - резюмировал Амирханов.