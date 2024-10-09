Обманом отбирали квартиры: группу черных риэлторов задержали в ВКО  

Чиновники присвоили огромные суммы, выделенные на программу Artsport и проведение Азиатских игр-2023

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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Антикоррупционной службы Казахстана Данияр Бигайдаров рассказал о многмилионных хищениях в сфере финансирования спорта.





Завершено досудебное расследование в отношении бывшего директора РГКП "Дирекция развития спорта" Министерства туризма и спорта, его заместителя и других лиц.





По словам Бигайдарова, они подозреваются в хищении бюджетных средств в программы Artsport, также установлены дополнительные эпизоды присвоения бюджетных денег, выделенных на закуп экипировки спортсменов Азиатских игр-2023, спортивных услуг, спортинвентаря и командировочные затраты.





Общая сумма ущерба по указанным фактам составила 746 млн тенге.





В Алматы глава отдела экономики и финансов управления спорта и бухгалтеры городского центра подготовки олимпийского резерва украли более 171 млн тенге, перечисляя заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность в центре. Приговором суда им назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.





В Восточно-Казахстанской продолжается следствие по факту хищения 80 млн тенге в региональном управлении спорта. Средства были выделены на учебно-тренировочные сборы.





Всего, подытожил представитель Антикора, с начала текущего года в сфере финансирования спорта зарегистрировано 59 уголовных правонарушений с установленным ущербом 1,3 млрд тенге.





Ранее Антикор раскритиковал неэффективное расходование 1,4 трлн тенге на спорт. Между тем, на текущий и предстоящие два года запланировано выделение из бюджета еще 1,3 триллиона тенге.





Напомним, казахстанские спортсмены, участвующие в Азиаде в Ханчжоу в 2023 году, высказались о низком качестве спортивной формы. В частности, казахстанская гонщица Алина Саркулова показала рваную экипировку и сказала, что у выданных спортсменам кроссовок на второй день отклеилась подошва. После скандала с "одноразовой" спортивной формой Антикор инициировал проверку в отношении Минтуризма по части финансирования спорта.



