Обманутые турфирмой паломники требуют привлечь к ответственности казахстанских звезд   

Туристическая компания, которая, как выяснилось, работала без каких-либо документов, находила клиентов в Шымкенте, Алматы и Атырау

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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Обманутые туристической фирмой, которая организовывала хадж в Мекку, паломники требуют привлечь к ответственности казахстанских звезд, рекламировавших турфирму.





В Шымкенте огласили приговор директору турфирмы, которая организовывала хадж в Мекку. Оказалось, что компания работала незаконно, сообщает телеканал КТК.





Об этой компании мы узнали, когда на странице Kausar Travel увидели ролик с нашими певцами и актерами. Артур, Аша Матай, Арман Конырбаев, Абай и его жена Жанель рассказывали, что летали бесплатно. Нам рассказывали, что Абаю Асылхану даже подарили 14-й iPhone Pro Max. Мы хотим, чтобы таких певцов и актеров, как Мирас Жугунусов, Рустем, тоже привлекли к ответственности. Мы не согласны с приговором", - заявила Аружан Тлеубек.





Туристическая компания, которая, как выяснилось, работала без каких-либо документов, находила клиентов в Шымкенте, Алматы и Атырау. Людям предлагали путешествие по мусульманским святыням. Большинство пострадавших - пенсионеры. На свою мечту они копили не один год. Сегодня суд признал директора турфирмы виновным в мошенничестве и дал ему шесть лет тюрьмы.





Так как он не признал свою вину, не раскаялся в содеянном, не возместил ущерб, причиненный уголовным правонарушением, вина подсудимого доказывается своими же показаниями. Он не отрицал, что он получил от 245 потерпевших указанную сумму. Согласно обвинительному акту, показаниями потерпевших, показаниями свидетелей и вещественными доказательствами по делу", - сообщила судья Айнель Оракбаева.









Сам осужденный виновным называет совсем другого человека. Он уверяет, что и деньги клиентов, и свои собственные 522 миллиона передал экс-депутату мажилиса, а ныне вице-президенту Всемирной конфедерации этноспорта Бекболату Тлеухану. Якобы тот с помощью своей безупречной репутации обещал помочь в оформлении документов.





Как сообщает телеканал, во время следствия была даже очная ставка, на которой главный фигурант дела не смог доказать причастность экс-депутата.





Помимо тюремного заключения, он также должен вернуть потерпевшим 254 миллиона тенге.



