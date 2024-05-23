Обманувший казахстанцев на десятки миллионов тенге мошенник экстрадирован из Азербайджана  

Аферисту грозит до 10 лет тюрьмы

Рассказать друзьям

Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Из Азербайджана доставлен гражданин Казахстана за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщили в Генпрокуратуре Казахстана.









По данным ведомства, подозреваемый в период с 2021 по 2023 годы, обещая привезти из Объединенных Арабских Эмиратов мобильные телефоны по низкой цене, собрал с граждан 21,5 млн тенге.





Кроме того, в январе 2022 года он также обманным путем завладел автомашиной Toyota Land Cruiser, причинив существенный ущерб потерпевшему на сумму 24 млн тенге.





После совершения преступлений подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск.





В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор в Астане.





За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.