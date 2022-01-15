Обокравшие охотничий магазин мародеры задержаны в Кызылорде

НУР-СУЛТАН. 14 ЯНВАРЯ - С начала января на объектах железнодорожного и воздушного транспорта страны транспортными полицейскими к административной ответственности привлечено 349 правонарушителей. В том числе в период ЧП 203 человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сотрудники линейного отдела полиции на станции Кандыагаш установили и задержали 25-летнего жителя Актюбинской области, который принимал участие 4 января в несанкционированном митинге на перроне вокзала станции Кандыагаш, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.

В отношении него составлен административный протокол по части 6 статьи 488 КоАП РК (Нарушение законодательства РК о порядке организации и проведения мирных собраний), а также по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Постановлением Мугалжарского районного суда Актюбинской области гражданин арестован на 15 суток.

Также на вокзале Павлодара задержан местный житель 1993 года рождения, планировавший выехать на пассажирском поезде сообщением Павлодар-Омск. В ходе досмотра в его личном телефоне обнаружена переписка, свидетельствующая об участии в несанкционированном митинге в поселке Баянаул Павлодарской области.

В отношении него транспортными полицейскими также составлен административный протокол по части 6 статьи 488 КоАП РК. Решением специализированного административного суда Павлодара мужчина арестован на 15 суток.