Обокравшие охотничий магазин мародеры задержаны в Кызылорде

6 января около 05.00 неизвестные разбили витрины охотничьего магазина, расположенного на территории города, похитив одежду, бинокли и специальные ножевые инструменты.
В результате оперативных мероприятий сотрудники управления полиции Кызылорды задержали двух горожан, подозреваемых в краже, сообщает Polisia.kz.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование согласно пункту 3 части 3 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство).
Преступники водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются. Проверяется причастность других лиц. Расследование продолжается.