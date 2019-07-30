Актобе. 29 июля. Kazakhstan Today - Один человек погиб, двое ранены в результате перестрелки в Шалкаре, передает Kazakhstan Today.

27 июля, примерно в 04.33, в дежурную часть райотдела полиции позвонили из приемного покоя Шалкарской центральной районной больницы и сообщили: с улицы Айтеке би, где находится ТД "Мерей", к ним доставили троих местных жителей с огнестрельными дробовыми ранениями, один из них от полученных ран скончался, рассказали в департаменте полиции Актюбинской области, пишет " Диапазон ".

Полицейские сразу же установили подозреваемого - 21-летнего местного жителя, который признался в содеянном.

Орудие преступления - обрез охотничьего ружья 16-го калибра - он спрятал на территории стадиона, его изъяли. Молодого человека арестовали, начато досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство".

В районной больнице изданию сообщили, что состояние пострадавших, поступивших с огнестрельными ранениями, тяжелое. Их прооперировали, пока они в реанимации.

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