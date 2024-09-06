Один из расхитителей бюджетных средств в Шымкенте избежал уголовного наказания

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Кокшетау. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Курсанта Академии гражданской защиты подозревают в изнасиловании несовершеннолетней в Кокшетау.





По информации, которую распространили в Сети, все произошло якобы в арендованной квартире в Кокшетау, сообщает телеканал almaty.tv





В пресс-службе самой академии сообщили, что заявление в отношении курсанта о совершенном им правонарушении поступило в полицию 1 сентября. По данному факту проводится служебная проверка с компетентными органами.





В департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что по данному факту заведено уголовное дело, подозреваемый взят под стражу.





Ранее сообщалось, что в Жетысу арестован подозреваемый в изнасиловании ребенка. В соцсетях распространилась информация, что задержанный - один из руководителей регионального филиала крупной политической партии Казахстана. По неподтвержденным данным, жертвой партийца стал семилетний мальчик.



