Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - Официант столичного ресторана похищал деньги с банковских карт посетителей, передает Kazakhstan Today.

Столичными полицейскими задержан 22-летний житель столицы, который, работая официантом в одном из увеселительных заведений города, при оплате посетителями с помощью POS-терминала списывал реквизиты их банковских карт. В дальнейшем, используя реквизиты, через интернет-банкинг совершал хищения денег", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

В ведомстве уточнили, что в полицию по факту краж денег с банковских карт обратились четверо горожан. Подозреваемого задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий, он дал признательные показания.

Проводится досудебное расследование по статье 188, часть 2, пункт 4, УК РК (Кража путем незаконного доступа в информационную систему).

Департамент полиции призывает граждан никому не передавать персональные сведения карточных счетов, пин-коды, CVV-код и одноразовые пароли. При совершении оплаты через POS-терминалы будьте бдительны.

В случае, если Вы заподозрили мошеннические действия с банковской картой, немедленно примите меры по ее блокированию и сообщите в полицию по телефону 8 (7172) 71-62-91, либо 102.

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