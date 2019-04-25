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Официант столичного ресторана похищал деньги с банковских карт посетителей

24.04.2019, 12:53 10342
Официант столичного ресторана похищал деньги с банковских карт посетителей
Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - Официант столичного ресторана похищал деньги с банковских карт посетителей, передает Kazakhstan Today.
 

Столичными полицейскими задержан 22-летний житель столицы, который, работая официантом в одном из увеселительных заведений города, при оплате посетителями с помощью POS-терминала списывал реквизиты их банковских карт. В дальнейшем, используя реквизиты, через интернет-банкинг совершал хищения денег", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

 
В ведомстве уточнили, что в полицию по факту краж денег с банковских карт обратились четверо горожан. Подозреваемого задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий, он дал признательные показания. 
 
Проводится досудебное расследование по статье 188, часть 2, пункт 4, УК РК (Кража путем незаконного доступа в информационную систему).
 
Департамент полиции призывает граждан никому не передавать персональные сведения карточных счетов, пин-коды, CVV-код и одноразовые пароли. При совершении оплаты через POS-терминалы будьте бдительны.
 
В случае, если Вы заподозрили мошеннические действия с банковской картой, немедленно примите меры по ее блокированию и сообщите в полицию по телефону 8 (7172) 71-62-91, либо 102.
 

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