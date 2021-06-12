Охотившихся за клиентами банков грабителей задержали в Нур-Султане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 11 ИЮНЯ - В Нур-Султане задержаны два грабителя, которые охотились за клиентами банков, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. Последнюю "охоту" преступники устроили в Усть-Каменогорске, сообщает телеканал "Астана" . Именно там их и удалось отследить по камерам наблюдения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Преступники отслеживали в банке людей, снимавших крупные суммы денег, и затем нападали на них на улице. Последней жертвой злоумышленников стал житель города, у которого они средь бела дня отобрали 720 тысяч тенге.

Преступники надели маски и кепки. Выбрав мужчину с барсеткой, они сопроводили его до рынка. И уже там вырвали сумку с деньгами. С добычей мужчины попытались скрыться на машине и через Павлодарскую область выехали в Нур-Султан. Там их и задержали. Подозреваемые 39 и 55 лет, ранее судимые, оказались жителями столицы, однако дома бывали редко. По данным полицейских, воровской дуэт гастролировал по всей стране", - сообщает телеканал.

По словам начальника управления полиции Усть-Каменогорска Андрея Мулы, преступники уже дали признательные показания:

Время и место грабежа было запланировано заранее, преступники признались, что выбирали многолюдные места и время час пик. Потерпевшим вернули деньги, но часть из них грабители успели потратить. Воры-гастролеры дали признательные показания и водворены в ИВС управления полиции г. Усть-Каменогорска", - сообщил Мула.

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