Охотничье оружие обнаружено возле телевышки Кок-Тобе в Алматы

Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 8 ФЕВРАЛЯ - В Алматы, в районе телевизионной башни "Кок-Тобе" специально обученной собакой обнаружены два гладкоствольных ружья, в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Следственно-оперативной группой находка изъята и направлена на судебно-баллистическую экспертизу, с целью установления происхождения и принадлежности оружия. Не исключено, что оно могло быть похищенным в ходе массовых беспорядков и использовано в преступных целях", - уточнил начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев, сообщает Polisia.kz.
В полиции напомнили, что гражданам, хранящим у себя незаконное оружие, предоставляется возможность добровольно сдать его. При этом лица, сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности, если не будет установлено их участие в совершении преступлений.
Ранее сообщалось, что в Алматы с 7 февраля проводится операция "Кару" по изъятию незаконно хранящегося оружия. Полиция переведена на усиленный вариант несения службы.