Алматы. 5 января. Kazakhstan Today - Охранник жестоко избил семейную пару в жилом комплексе в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Первого января текущего года, около 6 утра, подозреваемый О., 1995 года рождения, находясь на 12-м этаже в одном из домов по улице Тлендиева, нанес телесные повреждения гражданину Т. и его супруге, тем самым причинив последним физический вред здоровью", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

По информации ведомства, в тот же день в отношении подозреваемого зарегистрировано уголовное дело по статье 107 УК РК.

В настоящее время сотрудниками следственного отдела полиции Алмалинского района выясняется мотив совершения преступления, а также исследуются и допрашиваются стороны по данному делу. Проводятся следственные действия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение", - отметили в пресс-службе.

Ранее информация о происшествии появилась в соцсетях . По информации автора поста, на супружескую пару при возвращении домой в лифте ЖК "Жагалау" напал охранник-стажер, который находился в неадекватном состоянии. Сначала он избил мужчину, затем женщину. У обоих множественные травмы. У мужчины сломан нос, челюсть, повреждена сетчатка глаза. Его супруга также сильно пострадала: напавший бил ее по лицу, пинал, таскал за волосы, душил. При этом на крики и стук женщины в двери отреагировал только один из соседей, который сумел оттащить охранника.

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