ОПГ при покровительстве полицейского чина вывозила продукцию из цехов "АрселорМиттал Темиртау"

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Караганда. 24 февраля. Kazakhstan Today - Преступная группа организовала системное хищение металлопродукции из цехов "АрселорМиттал Темиртау" и канал сбыта похищенного, передает Kazakhstan Today.

Следственно-оперативной группой МВД пресечена преступная деятельность лиц, занимавшихся хищением товарно-материальных ценностей с цехов АО "АрселорМиттал Темиртау", пишет Polisia.kz

Заявление о хищениях в особо крупном размере с территории предприятия поступило от администрации компании. В ходе обысков наряду с похищенным имуществом изъяты автомат "Калашникова", газовый пистолет, гладкоствольное ружье и боевые патроны к ним.

В состав преступной группы входили также работники АО "АрселорМиттал Темиртау", владельцы крупных складов по хранению металлопродукции и другие лица. Действовал устойчивый канал хищения и сбыта товарно-материальных ценностей.

Преступную деятельность группа лиц осуществляла на протяжении длительного времени. Только за один день ими похищалась продукция в среднем на 16 млн тенге.

Также установлена причастность к данной деятельности заместителя начальника Восточного отдела полиции УП города Темиртау, который по санкции суда арестован.

По результатам проведения служебного расследования освобождены от занимаемых должностей начальник управления полиции города Темиртау, начальник Восточного отдела полиции УП города Темиртау. Заместитель начальника УП города Темиртау по оперативной работе предупрежден о неполном служебном соответствии. Объявлены строгий выговор двум заместителям начальника департамента полиции Карагандинской области. Досудебное расследование ведется по статьям 24, 188 и 362 Уголовного кодекса РК.

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