Организатор незаконного митинга в Астане арестован на два месяца

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ОПГ состояла из 11 участников

Алматы. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу продолжает расследование по факту масштабных рейдерских захватов в Алматы.





В отношении подозреваемых в рейдерстве Коспаева и его доверенных лиц зарегистрировано досудебное расследование по факту создания и участия в организованной преступной группе", - сообщает АФМ.





ОПГ состояла из 11 участников, 5 из них арестованы, еще 6, в том числе организатор Елдос Коспаев, объявлены в розыск.





В агентстве напомнили, что преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей Алматы.





Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом", - сообщили в агентстве.





Так, 4 марта 2019 года Коспаев вместе со своими сообщниками вынудил владельцев ТОО "Profit Trade Ltd", вложивших в развитие бизнеса 160 млн тенге, передать 40% своей доли Имашеву - активному члену ОПГ.





Отстранив прежних руководителей от управления, члены ОПГ путем подделки документов завладели оставшимися 35% доли. Компания занималась оптовой реализацией алкогольной продукции и приносила стабильный доход", - сообщается в информации АФМ.





В другом случае 30 июля 2020 года преступная группа Коспаева под угрозой смерти принудила собственника ТОО "Azovita Aktay" и ТОО "Azovita Atyray", инвестировавшего в свой бизнес свыше 400 млн тенге, безвозмездно передать им 100% доли уставного капитала предприятий.





Получив контроль над вышеуказанным компаниями, ОПГ во главе с Коспаевым начала использовать их в преступной деятельности по незаконной реализации алкогольной продукции в Алматинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской областях, а также в Алматы", - сообщили в агентстве.









Чувствуя свою безнаказанность, Коспаев и члены созданного им ОПГ продолжали захватывать прибыльные предприятия.





В июле 2021 года ОПГ силой завладела зоной отдыха на Капчагайском водохранилище, стоимостью 2 млн долларов США, принадлежащей ТОО "Kapchagai Marina Сlub".





Наряду с этим Коспаев через своих доверенных лиц - членов ОПГ владел 75% доли в ТОО "AV-Construction", осуществляющем строительство жилого комплекса "Есентай Сити" в одном из престижнейших районов Алматы. Оставшиеся 25% принадлежали известному предпринимателю Абдыгаппарову, который еще в 2016 году от имени ТОО приобрел участок площадью 31 гектар под строительство ЖК.





Также в целях личного обогащения Коспаев и его сообщники совершали хищение имущества ТОО путем оформления квартир и коммерческих помещений на своих родственников.





С октября 2018 года Коспаев и члены ОПГ Бабаев, Абижанов, Танашев, Кудряшова и другие лица присвоили 3 земельных участка, 20 офисных помещений и 113 квартир. В результате причинен ущерб на сумму 4,6 млрд тенге", - рассказали в агентстве.





Коспаев также оказывал давление на пожилую мать своего совладельца Абдыгаппарова, владевшую 25% долей имущества. Криминальный авторитет обещал помочь ее сыну в обмен на долю в ТОО "AV-Construction".





Не выдержав натиска со стороны членов ОПГ и боясь за своего сына, Джунусбекова безвозмездно передала свою долю в компании", - сообщает АФМ.





В рамках расследования наложен арест на имущество ОПГ, добытое преступным путем, - это 133 объекта недвижимости, 11 земельных участков, 35 машин премиум-класса и 9 млн долларов наличными.





Кроме того, в Алматинской области Коспаев без каких-либо документов построил роскошный загородный дом с бассейном, тренажерным залом. Там же разводил породистых лошадей, содержал целый зоопарк из диких животных: львов, медведей и др.", - добавили в агентстве.





Также в органы внутренних дел передан материал по факту неоднократного изнасилования членами ОПГ сотрудницы этого дома, имевшего место в период с 2018 по 2021 годы.





Досудебное расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших ОПГ, продолжается.



