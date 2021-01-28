Организаторов канала поставки наркотиков задержали в Атырауской области

Атырау. 27 января. Kazakhstan Today - Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании группы приверженцев деструктивного религиозного течения, причастной к организации канала поставки наркотиков, передает Kazakhstan Today.
13 января 2021 года департаментом КНБ по Атырауской области во взаимодействии с ДКНБ по Актюбинской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержана группа лиц, причастная к организации канала поставки наркотических средств растительного происхождения. По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Специализированным следственным судом Атырау задержанным санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в пресс-службе КНБ.
Отмечается, что задержанные являются приверженцами деструктивного религиозного течения. Наркотические средства изъяты при задержании. Следственные мероприятия продолжаются.
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