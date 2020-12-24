Осужден экс-директор службы скорой медицинской помощи Алматы

Как сообщает Антикоррупционная служба, Аменов и Алмаутова подозревались в получении взятки от директора ТОО "Авангард-спецодежда Казахстан" Саядовой и коммерческого директора той же компании Аксёнова в сумме 2,7 миллиона тенге за оказание содействия в заключении договора государственных закупок с ТОО "Авангард-спецодежда Казахстан" на поставку комплекта медицинских сумок в количестве 230 штук на общую сумму 27 202 560 тенге.
Курмангалиева подозревалась в даче взятки Аменову в сумме 100 тысяч тенге за трудоустройство двух фельдшеров.
Осужденные должностные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
Приговор в законную силу не вступил.
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