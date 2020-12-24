Осужден экс-директор службы скорой медицинской помощи Алматы

Алматы. 23 декабря. Kazakhstan Today - Приговором Алмалинского районного суда Алматы осуждены: директор КГП на ПХВ "Служба скорой медицинской помощи" управления общественного здоровья Алматы Аменов А.И. - к 6 годам лишения свободы; заместитель директора указанного КГП Алмаутова А.Б. - к 3 годам лишения свободы; директор ТОО "Авангард-спецодежда Казахстан" Саядова Н.Б. и коммерческий директор той же компании Аксёнов Е.Е. - к штрафу в размере двадцатикратной суммы взятки (2 700 000 тенге) на сумму 54 000 000 тенге каждому; старший фельдшер подстанции №3 указанного КГП Курмангалиева А.С. - к штрафу в размере десятикратной суммы взятки (100 000 тенге) на сумму 1 000 000 тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Антикоррупционная служба, Аменов и Алмаутова подозревались в получении взятки от директора ТОО "Авангард-спецодежда Казахстан" Саядовой и коммерческого директора той же компании Аксёнова в сумме 2,7 миллиона тенге за оказание содействия в заключении договора государственных закупок с ТОО "Авангард-спецодежда Казахстан" на поставку комплекта медицинских сумок в количестве 230 штук на общую сумму 27 202 560 тенге.

Курмангалиева подозревалась в даче взятки Аменову в сумме 100 тысяч тенге за трудоустройство двух фельдшеров.

Осужденные должностные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Приговор в законную силу не вступил.

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