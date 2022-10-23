Открывшего стрельбу на трассе астанчанина задержали в Акмолинской области

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Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Открывшего стрельбу на трассе Караганда - Астана жителя столицы задержали полицейские в Акмолинской области.

6 сентября в отдел полиции Аршалнского РОП поступило заявление 19-летнего жителя столицы. Неподалеку от поселка Жибек-Жолы неизвестные лица повредили принадлежащую ему автомашину Toyota Land Cruiser-200. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что на трассе Астана - Караганда между неизвестными лицами произошел конфликт. По показаниям очевидцев, один из злоумышленников достал пистолет и сделал несколько выстрелов в участников инцидента", - сообщает Polisia.kz .

С места происшествия полицейские изъяли прострелянные гильзы и газовый баллон. Назначена экспертиза.

В результате проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления криминальной полиции ДП Акмолинской области, следственного управления и отдела полиции Аршалынского РОП за совершение преступления задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний житель столицы, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

У подозреваемого изъяли вещественное доказательство - револьвер системы Нагана и патроны к нему в количестве 57 штук. Аршалынский отдел полиции по данному факту начал досудебное расследование по статье 293, часть 3, УК РК "Хулиганство". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.