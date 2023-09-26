Падение школьника в лестничный пролет: заведено уголовное дело

Фото: Polisia.kz

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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - За два дня операции "Розыск" на территории Казахстана и за его пределами задержаны 283 преступника, разыскиваемых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.









Восемь из задержанных подозреваются в совершении убийств, девять - в причинении тяжкого вреда здоровью, трое задержаны за разбойные нападения, пятеро - за грабежи, сообщает Polisia.kz





В МВД рассказали, что 20 человек задержаны за пределами республики. Из них в России - 10, в Кыргызстане - 4, в Узбекистане - 3, в Армении - 2, и по одному в Молдове и Туркменистане.





134 задержанных разыскивались в странах Содружества: 78 - в России, 31 - в Узбекистане, 18 - в Кыргызстае, 2 - в Таджикистане, и по одному - в Армении, Азербайджане, Беларуси, Молдове и Туркменистане.





Кроме того, установлено 62 без вести пропавших, в том числе 8 несовершеннолетних.









Polisia.kz





В частности, в Актобе задержан 55-летний гражданин России, разыскиваемый с 1999 года УМВД России по Оренбургской области, за совершение убийства двух жителей Оренбургской области.





В Таразе задержаны два жителя Алматинской области, которые разыскивались за покушение на убийство жителя области 9 июня 2020 года в одном из кафе Караганды.





В Карасайском районе Алматинской области задержан 34-летний гражданин Узбекистана, которого разыскивали с мая за разбойное нападение в Самарканде. Причиненный ущерб составил 40 тысяч долларов США.





Еще одного узбекистанца задержали в Караганде за мошенничество в особо крупном размере.





Преступников также задерживали на территории зарубежных стран.





Например, в турецком городе Секе за разбойное нападение задержали 40-летнего жителя Алматинской области. Его подозревают в убийстве водителя грузовика, перевозившего табачную продукцию, на трассе Алматы - Конаев в марте прошлого года.





Еще одного казахстанца, которого полиция разыскивала с 2008 года за изнасилование и убийство несовершеннолетней, арестовали в Краснодаре.





В Томске задержан 21-летний житель Павлодарской области, разыскиваемый с августа ДП Павлодарской области за хранение наркотиков в особо крупном размере. В Бишкеке задержан 50-летний гражданин Казахстана, разыскиваемый ДП Жамбылской области за мошенничество", - сообщили в МВД.





По данным ведомства, в настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанных преступников в Республику Казахстан.