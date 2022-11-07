Пациент скончался в больнице: полиция Алматинской области расследует убийство

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Алматы. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Продавца "синтетики" и содержателя порностудии задержали в одном из ночных клубов Алматы.

Молодого человека 2002 года рождения, работавшего в ночном клубе барменом, выследили оперативники. Наркосбытчик был задержан на рабочем месте с поличным.

При личном досмотре у подозреваемого изъят сверток с синтетическим наркотиком, который он пытался продать клиенту. Сделка не состоялась", - сообщает Polisia.kz .

Изъятый наркотик оказался мефедроном.

Оперативные и специальные мероприятия были проведены и в отношении одного из постоянных посетителей этого клуба - 26-летнего гражданина М. Был проведен санкционированный обыск по его месту жительства. Обычная квартира в жилом доме, как установлено, стала притоном для лиц, употребляющих наркотики. Там были задержаны 6 человек. Их личности сейчас проверяются", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.





Содержатель притона, по данным оперативников, к тому же являлся основателем порностудии, расположенной в элитном микрорайоне Алматы.

Трудились в ней две девушки, 18 и 22 лет. По оперативным данным, они наркозависимые, зельем их снабжал гражданин М. Webcam-студию, откуда транслируется видео порнографического содержания, предприимчивый мужчина создал несколько месяцев назад. В настоящее время решается вопрос о квалификации его деяний по статье 311 УК РК (Незаконное распространение порнографических материалов или предметов). Основное уголовное дело зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по статье 297, часть 1, УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов)", - резюмировал Алмагамбетов.

За сбыт наркотиков в особо крупном размере наркоторговцу грозит лишение свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.