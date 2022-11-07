Пациент скончался в больнице: полиция Алматинской области расследует убийство

Конаев. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 6 ноября около 00.55 в УП Енбекшиказахского района Алматинской области из многопрофильной больницы пришло сообщение о поступлении пяти человек с различными ранениями, один из которых от полученных травм скончался, сообщает пресс-служба МВД РК.
Создана следственно-оперативная группа.
Расследуется уголовное дело по статье 99 УК РК. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех участников инцидента, а также выяснения причин произошедшего.