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Пациент скончался в больнице: полиция Алматинской области расследует убийство

06.11.2022, 13:54 14106
Конаев. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 6 ноября около 00.55 в УП Енбекшиказахского района Алматинской области из многопрофильной больницы пришло сообщение о поступлении пяти человек с различными ранениями, один из которых от полученных травм скончался, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
Создана следственно-оперативная группа.
 
Расследуется уголовное дело по статье 99 УК РК. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех участников инцидента, а также выяснения причин произошедшего.
 

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Вкладчикам финпирамиды в Алматы вернули 123 млн тенге

07.11.2022, 09:14 626
Алматы. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В результате проведенной работы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) вкладчикам финансовой пирамиды B2B Jewelry вернули 123 млн тенге. Всего свои средства обратно получили 197 человек.
 
Напомним, департаментом АФМ по городу Алматы окончено досудебное расследование по факту организации деятельности финансовой пирамиды под прикрытием сети ювелирных магазинов B2B Jewelry.        
 

Приговором суда организатор финансовой пирамиды признан виновным и ему назначено наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на 5 лет", - проинформировали в АФМ.        

 
Отмечается, что в отношении остальных соучастников преступления досудебное производство находится на стадии окончания.

Ранее сообщалось, что казахстанцы вложили более 15 миллиардов тенге в финпирамиду.        
 

Дело в отношении экс-руководителей КНБ передано в суд

07.11.2022, 08:29 751
Дело в отношении экс-руководителей КНБ передано в суд
Фото: Polisia.kz
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой РК по результатам изучения уголовного дела в отношении бывшего руководства Комитета национальной безопасности утвержден обвинительный акт органа расследования. Уголовное дело для рассмотрения направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны.
 

Обвиняемые Масимов К.К. (экс-председатель КНБ) и Садыкулов А.Т. (бывший заместитель председателя КНБ) преданы суду по статьям о государственной измене (часть 1 статьи 175 УК), насильственном захвате власти (часть 3 статьи 179 УК), превышении власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц (пункт 3 часть 4 статьи 362 УК)", - сообщили в Генпрокуратуре.

 
Кроме того, "Ергожин Д.Е. (бывший заместитель председателя КНБ) за насильственный захват власти (часть 3 статьи 179 УК), превышение власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц (пункт 3 часть 4 статьи 362 УК). Осипов М.С. (бывший заместитель председателя КНБ), Акипов Д.М. (бывший заместитель начальника департамента КНБ) и Бекмурат Н.К. (бывший начальник управления КНБ) по различным частям статьи 362 УК".
 

Уголовное дело расследовано и будет рассматриваться под грифом "совершенно секретно", - отметили в Генеральной прокуратуре.

 
Напомним, 8 января текущего года стало известно о задержании бывшего председателя комитета Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Позже в КНБ уточнили, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. Дело Масимова расследуют по пяти статьям Уголовного кодекса РК.
 

Пьяная женщина избила дочь в поезде, следовавшем из Караганды в Самару

06.11.2022, 21:00 9036
Пьяная женщина избила дочь в поезде, следовавшем из Караганды в Самару
Фото: Depositphotos
Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Женщину за избиение ребенка задержали по трем статьям, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
Установлена 36-летняя пассажирка поезда сообщением Караганда - Самара. В отношении нее сотрудниками линейного управления полиции на станции Астана составлены сразу три административных протокола по статье 440, часть 3, КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения), статье 434, часть 1, КоАП РК (Мелкое хулиганство) и статье 127, часть 1, КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего).
 
Материалы направлены в специализированный межрайонный административный суд Астаны для принятия процессуального решения.
 
Ранее в соцсетях появилось видео, автор которого утверждает, что пьяная мать избивает дочь.
 

Полиция Алматы предупреждает о новой схеме уличного мошенничества

05.11.2022, 14:06 39251
Полиция Алматы предупреждает о новой схеме уличного мошенничества
Фото: https://Polisia.kz
Алматы. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - О новой схеме уличного мошенничества, которой пользуются злоумышленники, чтобы обмануть алматинцев, рассказали в полиции.
 

Схема следующая: молодой человек подходит к потенциальной жертве и сообщает о беде, приключившейся с ним. Незнакомец просит у прохожего разрешения воспользоваться его карточным счетом, куда якобы его родители должны отправить ему денежные средства. На самом деле отправитель перевода - соучастник преступления, который с украденного только что чужого сотового на счет отзывчивого человека переводит денежные средства. Ничего не подозревая, жертва обмана обналичивает деньги, передает незнакомцу и, сам того не желая, становится участником хищения чужого имущества", - рассказал начальник управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.

 
Полицейские Алматы рекомендуют принять максимальные меры, чтобы обезопасить себя и свое имущество от преступных посягательств.
 
  • не доверяйте незнакомым людям, какую бы историю они вам ни рассказали;
  • не допускайте посторонних к манипуляциям с вашим карточным счетом;
  • не передавайте свои персональные данные третьим лицам;
  • будьте более бдительными и менее доверчивыми.
 

Спецоперация в Алматы: задержан наркосбытчик и содержатель порностудии

05.11.2022, 11:01 41201
Спецоперация в Алматы: задержан наркосбытчик и содержатель порностудии
Фото: Polisia.kz
Алматы. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Продавца "синтетики" и содержателя порностудии задержали в одном из ночных клубов Алматы.
 
Молодого человека 2002 года рождения, работавшего в ночном клубе барменом, выследили оперативники. Наркосбытчик был задержан на рабочем месте с поличным.
 

При личном досмотре у подозреваемого изъят сверток с синтетическим наркотиком, который он пытался продать клиенту. Сделка не состоялась", - сообщает Polisia.kz.

 
Изъятый наркотик оказался мефедроном.
 

Оперативные и специальные мероприятия были проведены и в отношении одного из постоянных посетителей этого клуба - 26-летнего гражданина М. Был проведен санкционированный обыск по его месту жительства. Обычная квартира в жилом доме, как установлено, стала притоном для лиц, употребляющих наркотики. Там были задержаны 6 человек. Их личности сейчас проверяются", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.


 
Содержатель притона, по данным оперативников, к тому же являлся основателем порностудии, расположенной в элитном микрорайоне Алматы.
 

Трудились в ней две девушки, 18 и 22 лет. По оперативным данным, они наркозависимые, зельем их снабжал гражданин М. Webcam-студию, откуда транслируется видео порнографического содержания, предприимчивый мужчина создал несколько месяцев назад. В настоящее время решается вопрос о квалификации его деяний по статье 311 УК РК (Незаконное распространение порнографических материалов или предметов). Основное уголовное дело зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по статье 297, часть 1, УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов)", - резюмировал Алмагамбетов.

 
За сбыт наркотиков в особо крупном размере наркоторговцу грозит лишение свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.
 

Более 100 килограммов рогов сайги изъяли у браконьеров в Алматинской области

05.11.2022, 10:07 42121
Более 100 килограммов рогов сайги изъяли у браконьеров в Алматинской области
Талдыкорган. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области у браконьеров изъяли почти тысячу сайгачьих рогов.
 

4 ноября сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматинской области совместно с сотрудниками ДКНБ были задержаны трое мужчин, у которых обнаружено более 100 килограммов сайгачьих рогов. Подозреваемые взяты под стражу", - сообщает Polisia.kz.

 
У задержанных изъято 953 штуки сайгачьих рогов. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Проводятся все необходимые следственные действия.

Экопреступники ежегодно наносят Казахстану ущерб на 3,5 миллиарда тенге.

Так, несмотря на запрет, злоумышленники продолжают отстреливать сайгаков ради рогов. Только в августе оперативники изъяли у браконьеров две крупные партии рогов сайги в Уральске и в Улытауской области.  

 

Крал золото из багажа пассажиров: в аэропорту Актау задержали грузчика-вора

04.11.2022, 16:02 54641
Крал золото из багажа пассажиров: в аэропорту Актау задержали грузчика-вора
Фото: Polisia.kz
Актау. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Актау полицейские задержали грузчика, похитившего из багажа золотые изделия почти на один миллион тенге.
 
От противоправных действий грузчика воздушной гавани пострадали двое пассажиров рейсов Актау - Анталия и Актау - Алматы.
 

В линейный отдел полиции на станции Мангистау с заявлением обратилась 41-летняя пассажирка авиарейса сообщением Актау - Анталия, которая обнаружила кражу золотых изделий (обручальные кольца, серьги, браслет, цепочка), находившихся в своем багаже. Аналогичное заявление поступило и от 42-летней жительницы Алматы, которая по прилете авиарейсом сообщением Актау - Алматы у себя дома в багаже обнаружила отсутствие золотых изделий (серьги и кольцо из желтого и белого золота с бриллиантами). Общая сумма ущерба составила 930 тысяч тенге", - сообщает Polisia.kz.

 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции был установлен 30-летний грузчик аэропорта.
 

Как выяснилось, подозреваемый является жителем Мангистауской области. Он дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцам. Ведется следствие", - сообщил начальник ДП на транспорте Онал Бекиев.

 

Дезинсектора, по вине которого погибли мать и дочь, осудили в Актау

04.11.2022, 15:28 56476
Дезинсектора, по вине которого погибли мать и дочь, осудили в Актау
Фото: Depositphotos
Актау. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Дезинсектора, по вине которого погибли мать и дочь, приговорили к пяти годам лишения свободы в Актау.
 

Мужчину обвиняли по части 3 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - сообщает Lada.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

 
Согласно материалам уголовного дела, мужчина, предложив услугу по дезинсекции от насекомых своей знакомой, обработал ее квартиру опасным для жизни ядом первой категории "Квикфос", который запрещен к применению на территории Республики Казахстан.
 

В результате в воздухе распространился бесцветный ядовитый газ алюминий фосфид, из-за чего жильцы соседней квартиры, девочка-подросток и ее мать, отравились и погибли. Таким образом, из-за халатности одного человека другой человек потерял свою жену и дочь", - сообщили в прокуратуре.

 
По приговору суда мужчину осудили на пять лет.
 
В надзорном ведомстве отметили, что при обработке жилых помещений от насекомых следует обращаться в специализированные организации.
 

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