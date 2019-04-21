Пенсионерка при помощи кулинарных рецептов доказала, что не брала кредит в 91 млн тенге

Усть-Каменогорск. 20 апреля. Kazakhstan Today - Пенсионерка из Усть-Каменогрска при помощи кулинарных рецептов доказала, что не брала кредит в 91 млн тенге и при этом раскрыла мошенническую схему реализации государственной программы, передает Kazakhstan Today.

Татьяне Бедаревой пришлось доказывать, что она не брала кредит по государственной программе и свою подпись на договоре займа никогда не ставила, сообщает "Первый канал Евразия"

"Пришлось изымать все свои кулинарные рецепты, которые я писала на протяжении всей своей жизни, приложила туда и доказали, что не моя подпись. Вот эта бумага, по которой делалась почерковедческая экспертиза, она, естественно, признана поддельной", - рассказала пенсионерка.

Три месяца назад Татьяна Анатольевна узнала, что ее дом арестован, а сама она является учредителем кредитного товарищества, за которым числится долг в 91 млн тенге перед социально-предпринимательской корпорацией "Ертiс". Отойдя от шока, женщина начала изучать бумаги и выяснила, что кредит на ее имя был оформлен по удостоверению личности, которое она поменяла еще в 2007 году.

"Бедарева является не единственной пострадавшей, их очень много. И следствию предстоит сейчас большая работа, чтобы установить всех лиц, причастных к совершению этого уголовного правонарушения. Установить степень и ответственность каждого, их роль в соучастии. Собрать необходимую базу доказательств для того, чтобы довести дело до суда", - сообщила адвокат Восточно-Казахстанской областной коллегии адвокатов Елена Ларионова.

Вместе с тем отмечается, что пенсионерка намерена судиться дальше и требовать моральную компенсацию со всех, кто был причастен к выдаче кредита по поддельным документам. А следственным органам предстоит узнать, кто же все-таки подделал подпись Татьяны Бедаревой и получил заем на десятки миллионов тенге.

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