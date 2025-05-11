10.05.2025, 10:00 43071
Перестрелка произошла в Алматинской области
Фото: Depositphotos
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Конаев. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях появилось сообщение о перестрелке во время торжества в Талгарском районе. Комментируя инцидент, в департаменте полиции региона заявили, что информация о том, что инцидент произошел на свадьбе, не соответствует действительности. По данному факту зарегистрированы уголовные дела, проводится досудебное расследование.
В результате принятых мер установлены все участники инцидента. Четверо подозреваемых, госпитализированные в больницу, находятся под охраной. Один фигурант водворен в изолятор временного содержания. Ведутся розыскные мероприятия", - сообщили в ДП.
Полиция проводит комплекс следственных и оперативных действий, направленных на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.
Все виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. Иные подробности в интересах следствия разглашению не подлежат", - говорится в сообщении.
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10.05.2025, 12:43 36081
При участии КНБ РК ликвидирован канал наркоконтрабанды
Изъято свыше 10 кг метамфетамина
Фото: КНБ РК
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности во взаимодействии с правоохранительными органами и спецслужбами иностранных государств ликвидирован канал контрабанды наркотиков в страны Восточной Азии, сообщает пресс-служба КНБ РК.
В результате совместных действий изъято свыше 10 кг метамфетамина, рыночная стоимость которого в стране назначения оценивается в 2,4 млн долларов.
По данному факту иностранными партнерами проводится досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе комитета.
Мероприятия по ликвидации международных каналов наркотрафика продолжаются.
Ранее департаментами Комитета национальной безопасности по городам Астане и Алматы при координации органов прокуратуры пресечен международный канал поставки в страну синтетических наркотиков.
10.05.2025, 11:58 37506
Подозреваемого в мошенничестве на 45 млн тенге казахстанца экстрадировали из Польши
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники Генпрокуратуры, МВД при содействии МИД Казахстана из Польши экстрадировали гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Он подозревается в том, что в 2023 году обманным путем завладел деньгами потерпевшего на сумму 45 млн тенге, пообещав привезти из Польши два грузовых автомобиля, однако, не предоставив их, скрылся с полученными деньгами.
В феврале 2025 года мужчину задержали в городе Бодзентыне и по запросу Генпрокуратуры РК экстрадировали на родину.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
08.05.2025, 12:35 132071
Более 100 человек пострадали в результате деятельности финпирамиды в Актюбинской области
Фото: Depositphotos
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Актобе. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент экономических расследований Актюбинской области пресек деятельность финансовой пирамиды, маскирующейся под инвестиционным проектом Harmony RiderTechnology (HRT), сообщает прокуратура Актюбинской области.
Организация, позиционировавшая себя как американская компания, якобы занимающаяся прокатом электросамокатов, обещала гражданам ежедневный доход в размере от 12 до 690 долларов США. Также предлагались бонусы в криптовалюте за привлечение новых инвесторов. На практике выплаты осуществлялись за счет поступлений от новых вкладчиков, что явно свидетельствует о признаках финпирамиды", - рассказали в ведомстве.
В результате мошеннической схемы пострадало более 100 человек. Общая сумма привлеченных средств составила 197 млн тенге. Похищенные деньги переводились на криптокошельки, а затем - на личные банковские счета.
В рамках уголовного дела арестовано имущество на сумму более 70 млн тенге. Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд", - добавили в прокуратуре.
В прокуратуре напомнили о необходимости проявлять бдительность и не вкладывать средства в сомнительные предприятия.
Проверить вышеуказанные компании можно через официальный телеграм-бот Baiqa, piramida!.
Ранее в Кызылординской области вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды Qnet. Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 до 7 лет. Суд также конфисковал имущество осужденных стоимостью 301 млн тенге: 7 квартир в столице и автомобиль Toyota Camry.
08.05.2025, 08:40 147211
На железнодорожном перегоне Кайрат - Байсерке обнаружили тело Дополнено
Фото: Depositphotos
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Алматы. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 7 мая 2025 года в 20.52 на перегоне Кайрат - Байсерке (участок Сарыозек - Алматы) грузовой поезд применил экстренное торможение из-за нахождения постороннего человека на железнодорожном пути, сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".
На месте было обнаружено тело без признаков жизни. Поезд остановлен до завершения необходимых процедур. На место прибыла полиция, проводится расследование. Инцидент расследуется в установленном порядке совместно с правоохранительными органами", - говорится в сообщении.
НК "ҚТЖ" напоминает о недопустимости нахождения посторонних лиц в зоне движения поездов.
Дополнено 08.05.2025, 13.22
В Алматинской области возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела на железнодорожном перегоне Кайрат - Байсерке, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По результатам оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержан и водворен в изолятор временного содержания 49-летний подозреваемый. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств преступления", - заявил в ДП.
Напомним, из-за частых и порой смертельных аварий, которые происходят по вине водителей, выезжающих на железнодорожные пути, в Казахстане ужесточилиответственность за нарушение правил безопасности на железной дороге.
06.05.2025, 19:20 172706
В Мангистауской области отдыхающие сделали огромную надпись на скале
Фото: кадр видео
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Актау. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Очередной факт вандализма зафиксировали отдыхающие в Мангистауской области. На этот раз надписи появились на скалах в районе 43-го км, популярного места отдыха среди жителей региона, сообщает Lada.kz.
Женщина, отдыхавшая у моря, отметила, что группа отдыхающих оставила после себя мешки мусора, а также надпись красной краской "Ұштаған" на скале. Женщина предположила, что авторы надписи приехали на отдых из села Ұштаған.
По данному факту проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к нанесению надписи на скальном участке и оставлению мусора. В отношении указанных лиц будет составлен административный протокол в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
Напомним, в начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм.
Как сообщалось ранее, в Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай.
В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы на территории сакских курганов устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.
В Астане нарушителей оштрафовали на более чем 17,8 млн тенге за вандализм в 2024 году.
03.05.2025, 20:42 233381
Экс-полицейский подозревается в убийстве гражданской жены в Алматы
После убийства женщины он пытался свести счеты с жизнью
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего полицейского подозревают в убийстве сожительницы в Алматы, сообщили в департаменте полиции мегаполиса.
Предварительно установлено, что между сожителями произошел семейный скандал, в ходе которого мужчина нанес женщине ножевые ранения, от которых она скончалась на месте. После этого подозреваемый попытался покончить с собой, нанеся себе удары ножом в шею и брюшную полость", - проинформировали в ДП Алматы.
Сообщается, что подозреваемый был задержан на месте преступления и доставлен в больницу в тяжелом состоянии, где находится под охраной.
В полиции также отметили, что подозреваемый ранее проходил службу в департаменте полиции Алматинской области, откуда был уволен по отрицательным мотивам.
В настоящее время проводятся следственные действия в целях установления всех обстоятельств произошедшего, заведено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что убивший в Сарани продавца грабитель приговорен к 23 годам тюрьмы.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
03.05.2025, 16:38 238036
Убивший в Сарани продавца грабитель приговорен к 23 годам тюрьмы
Фото: pixabay.com
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Караганда. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Сарани, который в январе текущего года убил продавца одного из магазинов, приговорили к длительному тюремному заключению.
В Караганде осудили 51-летнего жителя Сарани, который зверски расправился с женщиной - продавцом местного магазина. По статьям "Разбой" и "Убийство" его приговорили к 23 годам колонии, сообщает телеканал КТК.
Кроме того, по месту отбывания наказания осужденный будет проходить принудительное лечение у психиатра от поведенческих расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ. Также суд постановил взыскать с преступника компенсацию морального вреда в сумме 20 миллионов тенге.
Напомним, жестокую расправу над продавцом минимаркета осужденный учинил в январе этого года. Когда женщина пыталась дать отпор грабителю, он нанес ей несколько смертельных ударов ножом.
После того как жертва упала, мужчина забрал из кассы 180 тысяч тенге. Найти и задержать его удалось только спустя сутки. Нападавшим оказался местный житель. Долгие годы он употреблял наркотики. Нигде не работал, был волонтером в общественном фонде. Ранее не раз попадал в сводки полицейских за воровство", - говорится в материале телеканала.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
03.05.2025, 09:39 224696
КНБ ликвидировал международный канал поставки наркотиков в Казахстан
Фото: КНБ РК
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментами Комитета национальной безопасности по городам Астане и Алматы при координации органов прокуратуры пресечен международный канал поставки в страну синтетических наркотиков, информирует пресс-служба КНБ.
Принятыми мерами арестован предполагаемый организатор наркоканала (...) Обнаружен склад с крупной партией наркотиков", - проинформировали в КНБ.
По подозрению в хранении наркотических средств был взят под стражу гражданин Казахстана.
По предварительным данным, наркотики сбывались через интернет в интересах крупного наркомагазина, функционирующего на территории региона.
По результатам этих мероприятий изъято 18 кг психотропных веществ и более 500 литров прекурсоров", - рассказали в пресс-службе.
Проводятся досудебные расследования по статье УК РК "Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
Ранее сообщалось, что в Казахстане из незаконного оборота изъяли свыше 13 килограммов "синтетики".
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