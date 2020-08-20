Плантацию конопли обнаружили полицейские в пригороде Атырау

Атырау. 19 августа. Kazakhstan Today - Полицейские Атырау обнаружили 1898 кустов конопли во дворе жителя пригородного села Еркинкала, передает Kazakhstan Today.

Коноплю житель села выращивал у себя во дворе. Кроме того, у него обнаружена и изъята сушёная марихуана общим весом 1 килограмм 25 граммов, сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

В настоящее время начато досудебное расследование по двум статьям УК РК: "Незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта" и "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества".

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