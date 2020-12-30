Подозреваемого в растрате имущества Казахского общества слепых задержали в Нур-Султане

Нур-Султан. 29 декабря. Kazakhstan Today - За растрату имущества ОО "Казахское общество слепых" задержан 65-летний подозреваемый, передает Kazakhstan Today.

Органом досудебного расследования, проводимого в рамках уголовного дела по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК, установлено, что 65-летний гражданин А., ранее судимый по статье 176 УК РК, в группе лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием, завладел недвижимым имуществом ОО "Казахского общества слепых", а именно земельным участком, расположенным в Алатауском районе Алматы, и заложил в банк. Далее по договору залога этот участок был передан в собственность банка", - сообщает Polisia.kz .

Как проинформировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов, общественному объединению, члены которых инвалиды по зрению, нанесен материальный ущерб в особо крупном размере - на сумму 370 млн тенге. Они признаны потерпевшими по уголовному делу, нарушены их права.

Подозреваемый задержан в городе Нур-Султане и водворен в изолятор временного содержания ДП. В качестве меры пресечения на период следствия в отношении гражданина А. избрано "содержание под стражей". Работа по установлению круга подозреваемых, а также других эпизодов продолжается, – отметил Рустам Абдрахманов.

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