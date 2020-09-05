Подозреваемых в убийстве в Уральске ищут в России

Уральск. 4 сентября. Kazakhstan Today - Подозреваемых в тройном убийстве в Уральске теперь разыскивают в России, передает Kazakhstan Today.

По информации телеканала AstanaTV , ориентировки разослали по всем соседним регионам.

Напомним, в январе неизвестные устроили кровавую расправу над семьей сельского предпринимателя. Супругов Запромётовых и их сына зарезали, а затем пытались поджечь дом.





Местные жители рассказали, что семья была образцовой и ни с кем не конфликтовала. Возбуждено сразу 3 уголовных дела. Они на особом контроле МВД.

На момент, когда приехала полиция, там уже преступников на месте не оказалось. Но всё, что изъяли, все вещественные доказательства, что на месте были обнаружены, - это следы. Отпечатки у нас есть, но проверяем тоже", - сообщил и.о. начальника следственного управления департамента полиции ЗКО Николай Колоницкий.

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