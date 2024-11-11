Подполковника полиции осудили за взяточничество в Акмолинской области

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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Акмолинской области - Суд Акмолинской области приговорил сотрудника правоохранительных органов к 3,5 года лишения свободы за коррупцию.





На оглашении приговора присутствовали сотрудники полиции и прокуратуры района, также в онлайн-режиме приняли участие сотрудники департамента, где служил подсудимый.





Суд установил, что бывший руководитель департамента Д. получил от А. взятку в 2 млн тенге за прекращение уголовного дела. Позже вновь потребовал у А. 1 млн тенге, пригрозив, что в случае отказа он будет взят под стражу.





После получения суммы Д. был задержан сотрудниками КНБ. Его вина доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями проведенных экспертиз и другими материалами дела.





Приговором суда Д. лишен свободы на 3 года 6 месяцев с лишением звания и пожизненным запретом занимать должности на государственной службе. Взятку в сумме 2,5 млн тенге взыскали с осужденного как незаконно приобретенное имущество в доход государства", - сообщили в пресс-службе суда.





Приговор суда не вступил в законную силу.